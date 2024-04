Regionali Basilicata: Giordano (Ugl Matera), congratulazioni a Bardi e auguri di buon lavoro.

“Congratulazioni a Vito Bardi scelto per la seconda volta alla guida della Regione Basilicata. A nome dell’Ugl Matera rivolgo al Presidente Bardi gli auguri di buon lavoro per una proficua e costruttiva collaborazione”, dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera. “E’ cruciale rafforzare il dialogo fra le parti sociali per affrontare le numerose sfide che attraversa il mondo del lavoro nella nostra Regione con rinnovato spirito di responsabilità”, aggiunge. “Con Bardi, vince il buongoverno che lo ha già visto impegnato nei precedenti 5 anni di legislatura e questo, è il motivo che lo ha visto nettamente riconfermato per il secondo mandato da presidente della Regione Basilicata. Dopo il recente successo del presidente Marsilio in Abruzzo, viene premiato il lavoro del suo primo mandato dove i lucani hanno riposto il loro futuro nelle mani migliori, optando per la soluzione politica più solida, affidabile e credibile. Al presidente Bardi – conclude Giordano – va il mio e, di tutta la Ugl Matera, il caloroso augurio di buon lavoro e l’impegno a proseguire in una sana collaborazione fra la Regione Basilicata e il nostro sindacato”.

