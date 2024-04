Ida Carmina, deputata del M5S, commenta positivamente le novità di oggi sull’iter di costruzione dello scalo aeroportuale agrigentino. Finalmente il Ministero delle Infrastrutture ha in mano il dossier sullo studio di fattibilità dell’opera, un obiettivo che da parlamentare ho perseguito dall’inizio del mio mandato, come comprovato da una numerosa attività parlamentare in merito.

“E’ un passo in avanti nell’iter di realizzazione dell’aeroporto del Mediterraneo, adesso le carte sono a Roma e i tecnici del Ministero stanno procedendo alla valutazione sullo studio di fattibilità di questa struttura indispensabile per far crescere economia, posti di lavoro, turismo e per gli spostamenti per i residenti che diventeranno più agevoli verso la penisola. Il lavoro di squadra dagli ordini professionali, ai soci sottoscrittori della Spa “Aeroporto Valle dei Templi” ai parlamentari nazionali e alle forze sane del territorio, con le giuste sinergie, sta imprimendo una forte spinta all’obiettivo finale di un hangar che apra Agrigento al resto del mondo. Seguiremo gli ulteriori passaggi con attenzione e siamo convinti che le giuste ragioni di un territorio che attende da decenni infrastrutture indispensabili per il suo sviluppo, troveranno accoglimento al Ministero in capo al Ministro Salvini. Ed auspico che gli altri parlamentari agrigentini, specie se della Lega, il partito cui fa capo il Ministro Salvini, si adoperino perché la risposta venga data presto ed in senso favorevole e che l’aeroporto non diventi mero oggetto di campagna elettorale per le europee. Gli Agrigentini, sono stanchi di attendere e serve l’impegno fattivo di tutti perché l’opera portata avanti dalla deputazione nazionale agrigentina abbia l’esito auspicato. Ora occorre che il Ministro Salvini dia il suo assenso politico e superi ogni eventuale riserva. Giusto stamattina ho avuto modo di approfondire la questione dell’aeroporto di Agrigento con il Presidente della Regione Siciliana Schifani, con cui ho viaggiato in aereo, ribadendo l’urgenza di questa infrastruttura per il territorio, come di un’accelerazione sulle altre infrastrutture, perché manchiamo di tutto, e che nel Decreto Sud era prevista la procedura ad hoc di cui all’art. 8 bis. Appena giunti a Roma abbiamo avuto conferma che lo studio di fattibilità è in fase di vaglio del Ministero, ed il Presidente ha espresso un’apertura ad una diversa valutazione nel caso in cui il MIT dia un parere positivo all’ opera. Con la collaborazione di tutti riusciremo ad ottenere risultati concreti. Posso assicurare che da parlamentare e cittadina agrigentina vigilerò su tutti i passaggi perché sia realizzata un’opera tanto urgente e necessaria per i siciliani tutti. Questo è ciò che conta davvero, non piazzare bandierine o slogan da campagna elettorale”