Palermo 23 aprile 2024 – “Ancora una volta il Movimento 5 Stelle ha dato dimostrazione di partecipazione attiva dei propri iscritti che, con il proprio voto sulla piattaforma on line, hanno determinato la composizione delle liste dell’imminente competizione europea. Le liste che verranno integrate con personalità indicate dal presidente Conte, saranno ratificate con un ulteriore votazione in programma il 26 aprile. Ringrazio le donne e gli uomini che hanno proposto la propria autocandidatura, gli iscritti che hanno espresso le preferenze e faccio il mio in bocca al lupo ai candidati che hanno superato i due passaggi propedeutici alla formazione della lista della Circoscrizione Isole. A differenza dei partiti che si chiudono nelle segrete stanze o si affidano a campioni di preferenze, con metodi che risultano talvolta oggetto di indagini da parte della magistratura, noi da sempre diamo voce ai cittadini, sbarrando le porte a chi non presenta casellari giudiziali puliti”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.

condividi su: