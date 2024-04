BAGHERIA (PA), RAGAZZI PICCHIANO E TENTANO DI SEPPELLIRE VIVO UN CANE. SCATTA LA DENUNCIA DI LNDC ANIMAL PROTECTION 

L’associazione si costituirà parte civile nel processo che si aprirà a loro carico

Palermo, 22 aprile 2024 – Se non fosse stato per la segnalazione di una donna che ha assistito alla scena, questo povero cane non avrebbe avuto scampo. È successo qualche giorno fa a Bagheria, un comune della città metropolitana di Palermo, dove un gruppo di ragazzi dai 14 ai 22 anni si è accanito contro di lui, stringendogli al collo un fil di ferro, picchiandolo e cercando di seppellirlo vivo. Grazie però alla testimonianza della donna, le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente riuscendo a salvare il cane e identificare così il gruppo di ragazzi.

Gli agenti hanno denunciato un ventenne e un ventiduenne per il maltrattamento del povero animale che, dopo essere stato ricoverato in una clinica veterinaria e aver ricevuto le cure del caso, si trova ora in un canile ed è seguito da un’associazione locale. LNDC Animal Protection sporge a sua volta denuncia contro i giovani e si costituirà parte civile nel processo che si aprirà a loro carico.

“Prima di tutto ringrazio la persona che non si è voltata dall’altra parte e ha segnalato questo gravissimo episodio di violenza alle forze dell’ordine. Questa è la cosa più importante: denunciare questi comportamenti in modo tempestivo è fondamentale per salvare una vita e per cercare di prevenire cose ancora più gravi. Ovviamente, il mio ringraziamento va anche agli agenti intervenuti che – a differenza di quanto ancora accade in alcuni casi – hanno dato la giusta importanza all’accaduto e non lo hanno considerato una ragazzata. Purtroppo questo è l’ennesimo caso di giovani e giovanissimi che si macchiano di reati violenti contro gli animali ed è preoccupante che nessuno al Governo si renda conto di quanto queste azioni siano un grave campanello d’allarme per tutta la società. Ancora una volta torno a chiedere che la legge attualmente in discussione in Parlamento sull’inasprimento delle pene per i reati contro gli animali venga approvata al più presto, bypassando le prese di posizione ostruzionistiche e retrograde della Lega”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.