Agrigento – Ingegnere accusato di avere rapinato una prostituta. A quell’ora era in tutt’altro luogo

Questo è quanto sarebbe emerso dalla consulenza dell’investigatore privato Dario Peretti, nel corso dell’udienza di oggi del processo a carico dell’ingegnere Massimiliano Piraneo – difeso dall’avvocato Salvatore Pennica – dinanzi giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento presieduta da Alfonso Malato.

L’ingegnere Piraneo, accusato di avere rapinato una prostituta dominicana di 27 anni minacciandola con un coltello, secondo quanto denunciato dalla presunta vittima, aveva fissato telefonicamente con la stessa un appuntamento per una prestazione sessuale a pagamento.

Prima di andar via avrebbe strattonato la ragazza minacciandola con un coltello per costringerla a dargli i soldi che aveva in casa.

La denunciante in occasione dell’incidente probatorio aveva confermato le accuse che avevano portato l’imputato agli arresti domiciliari.

Nel corso dell’odierna udienza è stato sentito quale teste della difesa l’investigatore Dario Peretti che si occupa di attività d’indagine penale e civile da oltre due decenni.

Il Dott. Peretti ha esaminato come teste della difesa una consulenza sui tabulati telefonici e sul Gps che l’imputato, per ragioni assicurative, aveva installato a bordo della propria autovettura.

Dall’esame delle risultanze delle attività tecniche svolte, sarebbe emerso che – a differenza di quanto sostenuto dalla denunciante la quale riferiva che il reato sarebbe avvenuto presso la propria abitazione alle ore 18:30 circa – l’ingegnere Piraneo in realtà si sarebbe trovato nella via dell’abitazione della donna alle 16:12, mentre alle 18:30 si sarebbe trovato in tutt’altro luogo.