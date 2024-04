Morte Vincenzo Agostino, il cordoglio de MSS all’Ars

Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars esprime profondo cordoglio per la morte di Vincenzo Agostino, “padre coraggio, diventato simbolo antimafia per la sua instancabile ricerca della verità sul duplice omicidio del figlio e della nuora”.

“La ferrea determinazione di Agostino – dice il capogruppo Antonio De Luca – sarà sempre esempio di grandissimo impegno civile per tutti e sia stimolo al conseguimento della piena verità per la quale si è battuto tutta la vita”.

