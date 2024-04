Morte Agostino, il cordoglio della deputata e vicepresidente della Commissione antimafia all’Ars Bernardette Grasso

Capri Leone, [21/04/2024]: “Con profondo dolore e sincero cordoglio mi unisco al lutto che ha colpito la famiglia e l’intera comunità, per la scomparsa di Vincenzo Agostino, figura emblematica di coraggio e di inestinguibile ricerca della verità. La sua lotta, durata oltre tre decenni, per far luce sull’omicidio del figlio Nino e della nuora incinta Ida, è stata fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nella giustizia e nella lotta contro la mafia e le collusioni negli apparati dello Stato. La scorsa estate ho anche avuto l’onore di parlare a lungo con Vincenzo, di ascoltare la sua storia, di ammirare la sua perseveranza e la sua incrollabile volontà di combattere fino all’ultimo respiro. Da Amministratore, Deputata e Vicepresidente della commissione antimafia, è mio dovere morale onorare la memoria di Vincenzo, continuando a lavorare con dedizione per contrastare le strutture mafiose e per sostenere le vittime di tali atrocità.

La sua morte non segna la fine della sua battaglia; al contrario, rafforza la nostra determinazione a perseguire la verità e la giustizia che lui ha tanto cercato. La sua lunga barba bianca, simbolo del suo impegno civile, rimarrà impressa nella memoria di tutti noi, come monito a non arrendersi mai di fronte alle avversità”. Lo afferma Bernardette Grasso, sindaco di Capri Leone, deputato regionale e Vicepresidente della Commissione Antimafia all’Ars.