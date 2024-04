23 NUOVE ASSEGNAZIONI DI AGENTI DI POLIZIA IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

E’ ufficiale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha pianificato l’invio di 23 operatori di Polizia per la Questura di Agrigento e le sue articolazioni per prima dell’estate. Dichiarazione del Segretario Generale Provinciale Del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti Alfonso IMBRÒ: L’azione di sensibilizzazione effettuata da M.P. in questi mesi, sta ottenendo dei primi risultati. A breve giungeranno presso la Questura di Agrigento 15 Agenti ed altri 8 per la Polizia Stradale per un totale di 23 operatori di Polizia. Non dimentichiamo che la Questura di Agrigento è impegnata su mille e più fronti, dall’Immigrazione clandestina alla criminalità organizzata e considerato che in questo periodo abbiamo avuto numerosi pensionamenti e trasferimenti, sicuramente è un ottima boccata d’ossigeno che consentirà al Questore di Agrigento, Dr. Tommaso Palumbo, di gestire con più risorse la sicurezza nella nostra provincia . Non possiamo non esprimere le nostre congratulazioni alla nostra Segreteria Nazionale ed al nostro Segretario Generale Antonino ALLETTO, attraverso il quale dimostriamo sempre di essere antesignani nel settore della sicurezza finalizzata a fronteggiare i molteplici impegni che ci attendono, non possono certamente passare inosservate le nostre segnalazioni, anche alla stampa, dell’inasprimento dell’azione della criminalità, che continua a cercare di insinuarsi nei gangli vitali della pubblica amministrazione, non per ultime le intimidazioni al sindaco di Palma di Montechiaro, a cui certamente va rivolto tutto il sostegno delle Istituzioni di questa Provincia a partire dalla Polizia di Stato, e agli impegni che sono quasi alle porte, derivate da investimenti economici e di un sicuro maggiore flusso turistico che giungerà ad Agrigento per l’evento previsto per il 2025. Certo, questo è un segno di attenzione che apprezziamo e valutiamo quale atto di serietà gestionale da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quindi del nostro Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, nonché dell’attuale Governo, che sta investendo con nuove ed essenziali assunzioni che consentiranno, se si continuerà con questa cadenza, a sopperire al c.d. turn-over, confermando, però, che per Agrigento serve un decreto di elevazione per la Questura, attraverso il quale ottenere una dotazione organica maggiore rispetto a quella attuale.

