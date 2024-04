Amore e guerra sui social

Mentre ‘passeggio’ tra i ‘vicoli’ e le ‘piazze’ di Facebook (ormai anche le nostre passeggiate sono diventate virtuali), tra un panorama montano e un giro in spiaggia tra un bikini, un costume intero e qualcuna/o che farebbe meglio a coprire le proprie ‘grazie’, specie se siamo prossimi all’orario di pranzo o di cena e corriamo il rischio di vederci bloccare l’appetito, mi è capitato spesso di imbattermi in video o gif in eterno movimento, una sorta di danza che ha sostituito quel rapporto sociale nonché psicologico che c’era una volta tra noi esseri umani.

Abbiamo annullato il linguaggio del corpo dal quale emergevano anche le emozioni nascoste, abbandonandoci al linguaggio dei msg (non vale la pena di scrivere ‘messaggi’, tanto ormai tutti capiamo le abbreviazioni), alle emoticon che a differenza del nome nulla trasmettono se non un’emozione palesata ma spesso non provata.

Sui social conosciamo tanta gente.

Persone all’apparenza più o meno normali, simpatiche, antipatiche, carine o poco carine (scrivere brutte non sarebbe politicamente corretto), insomma, nulla di diverso da quelle che incontreremmo per strada se solo ci staccassimo da una tastiera.

I social ci permettono di vivere una vita parallela nella quale anche la casalinga, o il casalingo, afflitti da ‘casalinghitudine’ (termine coniato da una mia cara amica) riescono a trovare un proprio equilibrio ignorando che i rapporti creati in questo modo a volte finiscono con lo sviluppare psicopatologie che rischiano di rovinare l’esistenza di chi ha la sventura di imbattersi in queste ‘sanguisughe facebucchiane’.

Più volte ho pensato di andar via chiudendo con delicatezza la porta, ma poi su consiglio di un’altra cara amica che mi ricorda l’uso che faccio io dei social, mi sono lasciato convincere a rimanere in questa piazza virtuale che mi costringe a un ‘buongiono’, ‘buon pranzo’, ‘buona cena’, ‘buona notte’ e per fortuna, ma solo per una questione di decenza, nessun ‘buon altro’.

Credo cmq (abbreviazione come per i msg), che servirebbe un Field Manuals (sì, proprio un manuale come quelli americani destinati all’esercito) per evitare le imboscate che quotidianamente ci tendono tra una piazza e un vicolo di Facebook.

Nemici?

Forse no, ma talune figure sono ben peggiori degli eserciti di Unni e Mongoli messi insieme.

Proviamo a individuare questi pericolosissimi soggetti, che a volte si riuniscono in tribù di affini solo per triturarci i testicoli con il macinacaffè; sì, quello antico della nonna, quello con la manovella, così che la nostra fine sia il più lenta possibile.

Tutti noi nella vita abbiamo avuto un amico litigioso, ecco tra i vicoli di Facebook accade la stessa cosa.

Il guerriero

Un provocatore violento nei commenti che semina sulle altrui bacheche al solo scopo di suscitare una reazione.

Che si parli di calcio o di politica non fa differenza, l’unica cosa che lui cerca è la guerra, e il teatro di battaglia sarà la vostra bacheca sulla quale in poco tempo assisterete a lanci di missili, colpi di contraerea, invasioni di eserciti (è anche capace di chiamare a raccolta i suoi amici per scatenare l’inferno).

Non ci vorrà molto a trasformare la vostra bacheca in un campo di battaglia che tra morti e feriti ne conterà più dello sbarco alleato in Normandia.

Appena intuito il carattere guerriero del nostro amico virtuale, andrebbe eliminato al primo colpo.

Inutile tentare di mediare un armistizio, la vostra amicizia virtuale prenderà come segno di debolezza ogni vostro tentativo per evitare inutili spargimenti di sangue.

Nel frattempo, oltre la schiera dei suoi sostenitori, vi troverete contro i vostri amici feriti dalle sue elucubrazioni mentali, i quali se non vorranno dichiarare una resa incondizionata si trasformeranno in ex amici vostri.

La legge non vi permette di abbatterlo a fucilate?

Non vi rimane altro che neutralizzarlo bloccandolo.

I nipotini della Regina

Quello/a dei ‘mi piace’ che però detto ‘like’ fa tanto nipotini della regina.

Inizia dal post per finire all’ultimo commento, a colpi di like infilati anche dove non ha letto, non ha visto, non ha ascoltato, non ha idea.

Ecco, su di lui/lei – se non vi rompe troppo – potrete sempre contarci, anche se scriverete ‘povero stronzo/a’ il like è assicurato, tanto non lo ha neppure letto.

Un like non si nega a nessuno, neppure a quell’articolo che da tempo non è in rete, ma che ancora viene condiviso sui social, al quale cliccando sopra vi compare ‘pagina non trovata’.

Non ha importanza, il titolo era bello.

Il riesumato

Un po’ come i nipotini della regina, c’è il tizio/a che scompare per settimane, mesi o anni, o che forse non era mai comparso prima, tanto che ve ne eravate dimenticati, il quale improvvisamente mette un like.

Da quel momento in poi impazzirete con le notifiche a raffica poiché deve recuperare il tempo perduto e magari si tratta di anni.

Eccolo dunque partire dal vostro primo post, da quando vi siete iscritti al social con una raffica di ‘mi piace’ che per velocità di tiro alla Browning Machine Gun gli fa un baffo.

E mentre le canne delle mitragliatrici si surriscaldano dopo così tanti colpi, a voi avrà fatto fondere ben altro con le raffiche di notifiche che vi titillano i nervi e che per andare a leggere quelle precedenti di altri vi imporrà di risalire a 3.489 notifiche indietro.

Inutile aspettare che si stanchi, se siete sotto tiro non mollerà così presto.

Potreste aspettare che per caso finisca sulla bacheca di un altro/a con cui non commentava da 15 anni e in tal caso vi sarete assicurati una lunga tregua.

Se non funziona, non dimenticate che se lui spara a raffica, anche un colpo (virtuale si intende) di un Walther W2000 può mettere fine alle vostre sofferenze.

L’enciclopedia

So tutto io!

Indipendentemente che sia uomo o donna, l’atteggiamento è di chi si mette in cattedra e spiega ciò che non sa.

Inizialmente per non dispiacere ed evitare di mandare a quel paese in malo modo, farete finta di nulla.

Accetterete le lezioni persino ringraziando.

Metterete un like (tanto non costa nulla) a quella lezioncina che avrebbe persino fatto sorridere la vostra nipotina di tre anni, facendo sentire l’autore/autrice un genio del calibro di Einstein.

Non potevate commettere un errore più grosso.

Da quel momento in poi vi dovrete sorbire le lezioni di chimica, storia, medicina, giurisprudenza, lettere antiche, storia dell’arte, archeologia, architettura, politica, attualità in genere e chi più ne ha più ne metta.

E mentre in voi aumenta il desiderio di strozzarlo/a, il nemico sarà alle prese con l’ennesima ricerca online o con il parere/opinione che gli avranno rifilato per rispondervi.

In questo caso neppure le granate da 40mm saranno sufficienti per metterci un punto.

Ricordate inoltre che sono vietate.

L’unica speranza sarebbe quella che gli si spezzi un dito a furia di pigiare sulla tastiera, ma anche in questo caso giungeranno in aiuto i programmi di dettatura vocale.

Se siete atei non avete speranza, se credete in qualcosa o in qualcuno potete provare a pregare.

Il cazzaro

Questa è una prerogativa spesso maschile.

Costui si inventa storie incredibili pur di andare a meta, ovvero normalmente colpire la donna vittima delle sue attenzioni.

Un gioco che lo porterà a raccontare le sue cazzate, talvolta a prescindere dal sesso dell’interlocutore/interlocutrice.

Quando si entra in questo giro vizioso è difficile uscirne.

Il cazzaro si trasforma così in medico, avvocato, investigatore, amico di amici potentissimi.

Non ci vorrebbe molto a metterlo allo specchio e dimostrargli non soltanto che non ve la siete bevuta ma anche che le sue cazzate le potete dimostrare.

Non ne vale la pena, limitatevi a far finta di ignorare ciò che già sapete, magari si renderà conto da solo e i suoi comportamenti pian piano rientreranno nel solco della vita normale che ha sempre condotto.

A quel punto non è necessari ucciderlo (sempre virtualmente s’intende) pubblicando quello che già sapete e che potete dimostrare.

Se costretti a farlo, non dimenticate che la sua reazione contro sé stesso potrebbe rimanervi sulla coscienza, anche se a dir la verità il più delle volte è una minaccia che fa che non il rischio che la metta in atto.

In ogni caso non vale la pena di provare.

Spie e propagandisti/e

Chi non è mai rimasto affascinato dal mondo delle spie?

Bene, nella vita non tutti hanno modo di esercitare questa professione, ma i social oggi offrono un’occasione unica e forse irripetibile.

Per esercitare la professione di social-spia servono diversi attori.

I soggetti da spiare e il gruppo per cui si ‘lavora’.

Sei un soggetto che rompe e chi non ti può seguire chiede il favore ad altri di farlo?

Da quel momento la social-spia si sente James Bond o Mata Hari (dipende dal tuo sesso) e inizia con il copia/incolla di ciò che posta o commenta il soggetto spiato, fa gli screenshot, il monitoraggio dei like ai suoi post e ai commenti.

Non ci sono soldi né amor di patria che motiva la social-spia, unica gratificazione è il ringraziamento dei ‘capi’.

Difficilmente la social-spia ha il coraggio di entrare direttamente in contatto con il suo obiettivo per carpirne i segreti, si limita a un monitoraggio esterno, fin quando all’attività da 007 non unisce quella della propaganda.

Se come spia non l’avevate ancora scoperto/a – veramente difficile da immaginare non l’aveste ancora fatto – nel momento in cui inizierà l’attività di propaganda avrà messo in bella mostra il suo tesserino da 007 sociale.

Non si limiterà solo alla propaganda in favore dei suoi capi, con spirito battagliero comincerà a rispondere colpo su colpo al nemico, ovvero a voi, indirizzandogli siluri tra ‘il dico e non dico’ per tentare di colpirlo.

Del resto se qualcuno magari era stato più diretto, l’obiettivo aveva potuto reagire dicendo: ‘Ok, che facciamo, pubblico ciò che dicevi prima in chat con me?’

Una vera mazzata che il/la propagandista non regge.

Meglio dunque i ‘segnali di fumo’ da una bacheca ad altre.

In questo contesto, nel gruppo di operatori di ‘intelligence facebucchiana’, possono nascere simpatie tra i due sessi diversi.

E se è vero che un pelo di… tira più di un aratro con due buoi, altrettanto si potrebbe dire parlando di pene, che non sono indice di sofferenza, o quantomeno all’apparenza non dovrebbero esserlo.

Non è il caso di sparare sulle social-spie.

Se scocca tra loro la scintilla ben presto faranno i conti con altri problemi che le distrarranno dalla guerra di intelligence.

Specie nel caso che una delle parti in causa faccia da dispenser.

I/le dispenser

Qui il gioco si fa più pesante, più serio, e si comincia a rischiare la salute fisica e mentale.

I dispenser cominceranno avvincendo in abbracci virtuali (prevalentemente gli uomini) per passare poi ai baci (sempre virtuali s’intende, e qui entrano in gioco le donne) e al culmine di questo amplesso (virtuale) parte la raffica dei cuoricini.

Non si fa in tempo a schiacciare un tasto sulla tastiera che due o tre cuoricini raggiungono l’obiettivo.

Il tempo di dare una tirata alla sigaretta e comparirà un cuore rosso sangue palpitante da fare invidia a Barnard, il chirurgo che praticò il primo trapianto di cuore della storia della medicina.

Se si rimane colpiti, è bene accertarsi che in atto non ci siano altre decine di ‘trapianti’, altrimenti è assai probabile che si debba ricorrere alle cure di un buon cardiologo.

Probabilmente, anzi certamente, si è già passati alle chat.

A leggere le chat non riuscirebbe neppure il Colossus, quel dispositivo elettronico che durante la seconda guerra mondiale fu utilissimo a risolvere i crittogrammi tedeschi.

Infatti, tra ta, t.a., tvb, amo (che sa tanto di uncino traditore per i pesci o per chi ci è caduto) c6, mm, tp, tes, e un’abbondanza di simboli cardiaci e altra roba incomprensibile, sarebbe necessario interpellare la CIA per comprenderne il linguaggio, sempre che poi lo stesso abbia un valore reale, alrimenti sarà fatica specata.

A quel punto del ‘gioco’, a nulla serviranno le armi, la guerra la si è già persa.

L’unica speranza che rimane è quella di uscirne vivi, malconci ma vivi.

Atei o credenti, l’unico consiglio che posso darvi è di ripetere con me: “Padre Nostro che sei nei cieli sia fatta la Tua volontà…”

E questo vale per tutti.

Se qualche lettore o lettrice si riconosce in ciò che ha letto, sappiate che ogni riferimento a persone esistenti o fatti realmente accaduti è puramente casuale.

Con il prossimo articolo – se non deciderò prima di lasciare queste piazze virtuali per dedicarmi solo alla vita reale – vi spiegherò meglio come riconoscere queste figure e come neutralizzarle prima che distruggano la vostra vita reale, senza avervi dato nulla in cambio.

Gian J. Morici