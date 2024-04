MANGIA’S BRUCOLI, SICILY RIAPRE PER LA STAGIONE 2024 E SI UNISCE AGLI AUTOGRAPH COLLECTION HOTELS DI MARRIOTT BONVOY

A seguito di un investimento di 27 milioni di euro ed un’ampia ristrutturazione, Mangia’s Brucoli, Sicily, accoglierà ospiti dal 12 aprile con un design rinnovato ed elegante e nuovi servizi

Brucoli (SR), 18 aprile 2024 – Mangia’s annuncia la riapertura del rinnovato Mangia’s Brucoli, Sicily, il 12 aprile, unendosi agli Autograph Collection Hotels, parte del portafoglio globale di Marriott Bonvoy di hotel indipendenti che si distinguono per la loro l’individualità. Di proprietà della joint venture Insulae tra il marchio leader dell’ospitalità italiana e i fondi gestiti da Blackstone (tramite Hotel Investment Partners (HIP) uno dei principali proprietari di hotel resort nel Sud Europa), Mangia’s ha avviato un’ampia ristrutturazione dell’intera struttura a seguito di un investimento di 27 milioni di euro.

Mangia’s Brucoli, Sicily si trova vicino ad un incantevole villaggio di pescatori sulla costa orientale della Sicilia, che vanta viste mozzafiato sull’Etna e sul mare scintillante, a soli 40 minuti di auto dall’aeroporto di Catania. Con il suo design elegante, le tavolozze e le texture della terra, completati dalla splendida natura circostante, Mangia’s Brucoli, Sicily è il luogo ideale per rilassarsi con stile durante un’autentica vacanza italiana a 5 stelle.

Disegnate dal famoso architetto e designer spagnolo Tomás Alía presso Estudio Caramba, le 402 camere, tra cui 50 suite e 16 camere e suite Swim-Up, sono state completamente ristrutturate e ridisegnate con gusto e con il simbolismo siciliano presente ovunque. Tutte le camere sono dotate di tutti i comfort che garantiscono una vacanza rilassante, tra cui Wi-Fi ad alta velocità, smart TV e aria condizionata, e molte di esse godono di vista sul mare o sul giardino o di terrazza privata. Gli ospiti che desiderano vivere l’esperienza più esclusiva durante il loro soggiorno possono prenotare il Pacchetto UNICO per beneficiare di servizi su misura come early check-in e late check-out, oltre ad un regalo di benvenuto e aree private dedicate.

In seguito alla ristrutturazione, ora il resort dispone di una serie di nuove strutture, tra cui una pista da corsa, campi da tennis, beach volley e bocce, oltre ad un campo da calcio e sport acquatici, tra cui canoa e stand up paddle. Il resort ha inoltre tre piscine: la piscina principale, la piscina per adulti e la piscina per famiglie; e offre un’emozionante esperienza balneare nella piscina naturale, nelle cappane e nella piccola baia segreta.

L’offerta culinaria del resort è stata attentamente curata durante la ristrutturazione. Gli ospiti possono scegliere tra quattro ristoranti alla carta che offrono menù preparati con cura da chef esperti – Donna Floriana Bistrot, Al Grano Pizzeria, Scausu Grill e Kaigan Sushi Bar – oppure gustare un buffet di piatti italiani e internazionali presso il ristorante Mediterra. Hanno inoltre la possibilità di rilassarsi con un drink rinfrescante e uno spuntino al Lime Pool Bar e al Chosquito Bar.

Gli ospiti potranno rilassarsi presso il centro benessere o fare un po’ di shopping nei negozi mentre per i piccoli ospiti c’è il miniclub. Inoltre, sono stati creati nuovi spazi interni, tra cui una sala di coworking e sale riunioni con una capacità fino a 750 persone, assicurando che Mangia’s Brucoli, Sicily, possa ospitare una serie di eventi MICE.

Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection accoglierà ospiti per la nuova stagione dal 12 aprile 2024.

Per informazioni e prenotazioni, il pubblico può consultare il sito web www.mangias.com o chiamare l’ufficio prenotazioni al +39 0931-994401.