AMBIENTE: DOMANI IN SENATO PLASTIC FREE PRESENTA GLI OLTRE 300 APPUNTAMENTI PER LA GIORNATA DELLA TERRA

oma, 17 aprile – Un record di 328 appuntamenti di pulizia ambientale sul territorio italiano, a cui si aggiungono altri 6 eventi per la prima volta oltre i confini nazionali. Su iniziativa della vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, le attività pianificate da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra saranno presentate domani giovedì 18 aprile a Palazzo Madama.

Questa 54esima edizione indetta dalle Nazioni Unite è dedicata al tema “Planet vs Plastic”, con la ferma volontà di porre l’attenzione sull’abuso dei materiali plastici nella nostra vita quotidiana, chiedendone una riduzione del 60 per cento entro il 2040.

L’onda blu dei volontari Plastic Free Onlus sarà in azione nel weekend del 20-21 aprile sulle spiagge, lungo gli argini dei fiumi, nei parchi e nelle aree pubbliche per sensibilizzare sull’inquinamento da plastica che rappresenta un pericolo non solo per la Natura ma anche per la nostra stessa sopravvivenza sul Pianeta. Una sensibilizzazione che avrà un obiettivo concreto: liberare l’ambiente da tonnellate di plastica e rifiuti abbandonati.

L’iniziativa di Plastic Free Onlus, che si svolgerà in contemporanea su tutto il territorio nazionale e in alcuni Stati esteri, ha il supporto del media partner Treedom, innovativa realtà che pianta alberi in progetti di miglioramento ambientale e sociale.

Tutti gli eventi su www.plasticfreeonlus.it/eventi

Giovedì 18 aprile 2024 dalle ore 9:00 alle ore 10:00

Sala “Caduti di Nassiriya”, Palazzo Madama

Presso il Senato della Repubblica

Piazza Madama, 11 – ROMA

Conferenza Stampa

PRESENTAZIONE EVENTI “PLASTIC FREE” PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Relatori:

Sen. Licia Ronzulli, Vice Presidente Senato della Repubblica

Luca De Gaetano, Presidente Plastic Free Onlus

Martina Fondi, Head of Forestry di Treedom

Lorenzo Zitignani, Direttore Generale Plastic Free Onlus



Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

L’accesso nella sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.