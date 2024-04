Oggi, presso la Commissione UE, si è tenuta un’importante audizione riguardante i lavori di urbanizzazione e delle opere fognarie di Villa Rosina, quartiere della città di Trapani.In commissione erano presenti il Sindaco del Comune di Trapani Giacomo Tranchida, il Presidente dell’Associazione “Insieme per Villa Rosina”, e dirigenti generali del Dipartimento Programmazione e del Dipartimento acqua e rifiuti.

Durante l’incontro, è stata ribadita la volontà di coordinare gli sforzi per risolvere le gravi carenze infrastrutturali e igienico-sanitarie che affliggono il quartiere.“Ho rassicurato sulla ferma volontà del Governo regionale e dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò di dare priorità al progetto di rigenerazione urbana della zona. Abbiamo discusso di unire i due stralci funzionali presentati dal Comune di Trapani con un investimento complessivo stimato intorno ai 14.500.000 euro che preveda l’impiego del Fondo di Sviluppo e Coesione dell’UE per ottimizzare e garantire una soluzione definitiva ai problemi di Villa Rosina. Mi assumo l’impegno di sostenere questa iniziativa all’interno del Governo regionale e di monitorare attentamente l’iter burocratico per garantire che i fondi FSC vengano impiegati per restituire dignità a una comunità residenziale che è stata trascurata per troppo tempo” ha dichiarato Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia.