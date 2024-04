“Le accuse, pesantissime, che hanno portato in carcere l’esponente del partito della Meloni, Mimmo Russo, sono un pugno allo stomaco dei cittadini onesti e fanno male, molto male, alla politica. Notizie del genere non possono che contribuire a fare diventare voragine il fossato già esistente tra cittadini ed istituzioni e ad allontanare ulteriormente la gente dalle urne”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

Ovviamente, e non ci stancheremo mai di ribadirlo , tutti sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, una riflessione però è d’obbligo: il voto di scambio, una delle pesantissime accuse mosse a Russo, nella fattispecie scambio politico-mafioso, rischia di compromettere qualsiasi competizione elettorale, ed è proprio per neutralizzarlo che i cittadini onesti devono reagire a notizie come questa con la sola potentissima arma che hanno a disposizione: la matita in cabina elettorale”.