Desidero unirmi a quanti in queste ore esprimono il proprio apprezzamento per la promozione del Trapani in serie C, un risultato importante che porta in termini sportivi la città ad un livello mai raggiunto in precedenza.

E’ certamente un risultato che è frutto dell’impegno della società e dei calciatori, ma anche della passione che tanti tifosi hanno dedicato e dedicano alla loro squadra.

Allo stesso tempo, non posso non citare gli altri importanti risultati che in questi giorni hanno accompagnato lo sport trapanese, a partire dal Futsal, dove due squadre trapanesi viaggiano a gonfie vele col Mazara che si è aggiudicato la Coppa Italia e il Marsala ad un passo dai play off di serie B.

Sono tutti segnali positivi che vengono dallo sport trapanese, che meritano i complimenti prima di tutto agli atleti e alle società, ma anche a tutti gli appassionati e ai tifosi che da sempre accompagnano queste squadre e che vivono lo sport come elemento di sana socialità e passione.