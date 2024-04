Festa grande a Giarre, in provincia di Catania, grazie al 10eLotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, vinti 24mila euro grazie a un “6 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 5mila euro a Sciacca, in provincia di Agrigento.

