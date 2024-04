M5S Ars: ”Il governo regionale del nulla accelera sugli inceneritori? Quando c’è da fare danni ai siciliani è sempre prontissimo. Sono inutili e dannosi, faremo le barricate”

“Dalla giunta Schifani i siciliani auspicherebbero provvedimenti concreti tesi ad azzerare le liste di attesa per visite ed esami, a finanziare interventi strutturali volti a contrastare la siccità – di cui gli ultimi governi sono altamente responsabili -, a dare risposte a chi, dopo lo stop al reddito di cittadinanza, non ha più nemmeno un piatto da mettere a tavola. E invece che fa? Non solo non riesce a portare in aula un disegno di legge degno di questo nome, ma accelera sulla strada degli inceneritori che, lo ribadiamo, sono antieconomici, anacronistici e avversati dall’Europa, che va in direzione diametralmente opposta. Tra l’altro non sono nemmeno una risposta all’emergenza in corso, visto che non vedranno la luce prima di 10 anni. Noi pronti alle barricate”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca

“Il punto non è in quale comune della Sicilia debbano essere realizzati – continua Antonio De Luca – perché nessun luogo è buono per accogliere simili mostruosità. Ci sono mille ragioni per puntare su altre tecnologie nuove o anche già sperimentate con successo, come gli impianti di trattamento che i governi regionali hanno sempre colpevolmente trascurato, contribuendo a creare l’emergenza rifiuti che ora vorrebbero risolvere con gli inceneritori. Schifani e i suoi dovrebbero dedicare meno tempo alle elezioni europee e alle beghe di partito e concentrarsi di più sui veri problemi dei siciliani, di cui, evidentemente, non hanno la minima contezza”.

