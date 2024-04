“L’incontro appena concluso conferma la centralità del sito abruzzese nel gruppo Stellantis”, così Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici in conclusione del terzo incontro con i vertici del gruppo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, della sottosegretaria Fausta Bergamotto e del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Spera, presente all’incontro con la delegazione Ugl assieme al Segretario Territoriale Chieti-Pescara Giuseppe Saraceni ed ai componenti di Segreteria, Roberto Chiavelli e Alessandro Angelucci, nel corso del confronto ha osservato che “mentre per quanto riguarda i veicoli commerciali elettrici l’azienda conferma di avere le tecnologie per rispondere alla domanda di mercato dei veicoli elettrici. Occorrerà indirizzare anche la filiera dell’indotto con Piani decennali per adeguare e garantire la rete dei fornitori locali”. Dopo aver sottolineato le problematiche dei fornitori dell’indotto “che sono in forte difficoltà. Una delle tante aziende coinvolte è in particolare la Denso di San Salvo, nella quale i volumi legati ai motori endotermici sono in costante diminuzione. Sulla questione il giorno 18 aprile sarà convocato il tavolo ministeriale confermato dal ministero”, il sindacalista ha concluso affermando che: “è importante avviare contratti di Sviluppo con la regione Abruzzo, un piano energetico e l’ampliamento delle rete delle infrastrutture che è essenziale per il l’intero settore Automotive e non solo”.

