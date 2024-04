Sanremo 2025, ribaltone nelle quote: per i bookie ora è Carlo Conti il favorito alla conduzione del Festival

ROMA – “Se l’azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie”, queste le parole di Carlo Conti, che apre le porte alla conduzione di quello che potrebbe essere il suo quarto Festival, dopo la presenza nel triennio dal 2015 al 2017. Dichiarazioni che, secondo i betting anaylist di Snai, fanno balzare il toscano in testa, ora favorito, per l’edizione 2025, a 2,75, davanti ad Alessandro Cattelan, in pole fino a tre settimane fa, offerto a 3,50. Come rileva agipronews segue Amadeus e Stefano De Martino,al debutto assoluto, entrambi a 5,50 volte la posta. Più lontana un’altra prima assoluta, quella di Gerry Scotti, fissata a 7,50 come la prima donna in lavagna, Maria De Filippi, già sul palco dell’Ariston come co-conduttrice, ma mai da direttrice artistica.

