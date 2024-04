Progetto Urano – di Katia Sartori (Prima parte)

Prima di pubblicare l’intervento della criminalista Katia Sartori, e le vicende collegate al ‘Progetto Urano’ devo ammettere che mi ha lasciato non poco perplesso l’articolo pubblicato dal ‘Dubbio’ con un esplicito riferimento allo smaltimento di scorie radioattive in Campania e in Sicilia.

Collegandosi alla recente vicenda del pentimento di Francesco Schiavone, detto “Sandokan”, scrive Aliprandi, “è ancora presto per capire se effettivamente si dimostrerà persona seria e attendibile, e non come il cugino casalese Carmine Schiavone, colui che chiamava i giornalisti al cellulare per dettare dichiarazioni, rilasciare interviste, ricevere parroci e addirittura ammonire gli uomini delle Istituzioni. Come sappiamo, dopo aver contribuito ad arresti importanti, utili per la imponente operazione “Spartacus”, arrivò a esagerare, diffondendo la bufala dello smaltimento delle scorie radioattive in terre campane e siciliane”.

La negazione di uno smaltimento illegale del quale anche altri hanno parlato – come nel caso di Leonardo Messina riferendosi alla miniera di Pasquasia – affrontato anche dai reporter siciliani, Rosario Sardella e Saul Caia, nella straordinaria video-inchiesta “Miniere di Stato”, di cui potete leggere in questo articolo di Nello Scavo dal titolo “Miniere e scorie nucleari: silenzi e segreti di Stato”.

E di ‘anomalie’ ce ne sono tante, a partire dalla percentuale di neoplasie di cui sono vittime gli abitanti, per finire con i mancati carotaggi per individuare l’origine della radioattività misurata in superficie.

Una vicenda per certi versi analoga ad altre miniere, tanto per citarne una, quella della provincia di Agrigento, in un’area dove la percentuale di neoplasie è di gran lunga superiore alle zone più inquinate d’Italia.

Inutile rimarcare che in questa provincia siciliana, terra di sole e di mafia, le uniche ‘industrie’ sono quelle di ‘Cosa Nostra’, traffico di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio, traffico di esseri umani e quanto altro.

Cercherò di essere breve, per poi lasciarvi a leggere l’interessante intervento della Sartori.

Tempo fa, proprio a seguito di articoli pubblicati su questo giornale, una mia ‘fonte riservata’ mi raccontò di un incarico ricevuto a redigere un preventivo per potere poi effettuare indagini strumentali e rilevare la radioattività all’interno di quella miniera, raggiungibile attraverso un tunnel che scendeva a una profondità di 70 metri.

L’indagine – e di conseguenza l’incarico – nasceva da una serie di esposti perché venisse individuata la causa della crescente incidenza di patologie tumorali in un’area di campagna di un paesino della provincia.

In precedenza, negli anni passati, un gruppo di speleologi aveva individuato alla fine del tunnel un’ostruzione: Un muro di detriti, dinanzi ai quali era stata rinvenuta una carica esplosiva non fatta brillare.

Cosa c’è di più normale che trovare in una miniera degli esplosivi?

Soltanto qualche mete fuorviata come la nostra, potrebbe far pensare alla precisa volontà di ‘qualcuno’ di seppellirne per sempre il contenuto.

Che poi testimonianze da parte di cittadini facessero riferimento a camion che durante la notte scaricavano fusti che venivano fatti calare in quel tunnel, da uomini particolarmente ‘equipaggiati’, le si potrebbe far rientrare tra le tante leggende metropolitane.

Sta di fatto che la mia fonte, dopo aver presentato un preventivo da poche migliaia di euro, necessari anche per mettere un minimo in sicurezza il tunnel della vecchia miniera abbandonata da anni, si vide negare l’incarico per ‘mancanza di fondi’.

Un medico legale della zona, dopo essersi interessato al fenomeno, esponendosi in tal senso, preferì abbandonare l’argomento.

La stessa cosa che era in precedenza accaduta anche a me con un medico che voleva ‘vederci chiaro’.

Possono essere 10 o 15mila euro di preventivo presentato dalla mia fonte, la ragione per accettare un elevato numero di neoplasie e conseguenti decessi?

Ovviamente no.

Il problema si sarebbe posto successivamente, quando nella malaugurata ipotesi si fosse arrivati alla scoperta della causa delle morti, individuandola nell’occultamento di rifiuti tossici o radioattivi nella miniera, si sarebbe dovuto procedere alla bonifica, a quel punto, lo Stato avrebbe dovuto spendere cifre da capogiro per rimediare a eventi nei quali non si possono escludere ‘responsabilità istituzionali’ o di appartenenti alle istituzioni.

‘Tombata’ la miniera, tombati i morti, tombata la verità con il Segreto di Stato, siamo giunti a quanti vorrebbero venisse tombata anche l’informazione.

Traffico di rifiuti nel Mediterraneo. Destinazione Somalia

C’è un contratto firmato da Giancarlo Marocchino e da Guido Garelli. In esso si legge che “si impegnavano a riprendere i contatti e le relazioni commerciali con la Somalia interrotte in precedenza a causa della guerra.” Di cosa si trattava? E chi era Guido Garelli?





Katia Sartori: Vicino ad ambienti di estrema destra, in contatto con faccendieri e trafficanti di materiale nucleare del blocco sovietico, Garelli era un componente, secondo la versione da lui indicata, della European Consulting and Service, un ente di “copertura” che svolgeva la funzione di acquisire e analizzare delle informazioni per conto dei committenti entità statali di Paesi del Patto Atlantico, in gran parte dell’Unione Europea. Era noto all’Ottava divisione del Sismi, che si occupa di ricerca informativa sui traffici di armi e di materiale radioattivo di scarto e non, almeno dal 1986 per illeciti relativi a traffici di stupefacenti, corruzione e ricettazione. Disponeva di passaporto della Repubblica italiana rilasciato dall’Ambasciata italiana in Australia sotto il nome di Rinaldi Guy Souleyman e si qualificava come colonnello dell’Amministrazione Territoriale del Sahara Occidentale, un ente privo di qualsivoglia riconoscimento giuridico e diplomatico. Garelli è in possesso di tripla cittadinanza: jugoslava, italiana e del Sahara Occidentale. È testimoniato in atti giudiziari come entrasse a Camp Darby senza bisogno di particolari permessi. Camp Darby è una base militare statunitense in Italia, nel territorio comunale di Pisa. Sarebbe considerata dalla US Army il distaccamento militare più importante d’Europa. Il più grande arsenale Usa all’estero. Un uomo quindi in contatto con i servizi segreti italiani, con quelli statunitensi e con quelli africani. Dalla scheda riassuntiva di Garelli, redatta dal direttore dell’Ottava divisione, si legge che il primo arresto del soggetto in questione si ebbe nel 1972 per “reati militari”. In seguito, scarcerato, fu nuovamente arrestato nell’ottobre del 1980 con le accuse di associazione a delinquere e traffico di stupefacenti, per poi essere più volte condannato dalla giustizia italiana per emissione di assegni a vuoto ed inquisito per reati, quali associazione a delinquere e spionaggio militare. Fu indagato dalla giustizia spagnola per contrabbando di merci di diversa natura dal sud della Spagna al Nord Africa, grazie all’utilizzo della Eurotrack System, società di import-export da lui gestita. Una volta scarcerato, nel 9 aprile 1986, Garelli riuscì a riprendere i propri affari. Tra il luglio ed il dicembre del 1987, in qualità di rappresentante della Compañía Minera Rio de Oro, Garelli siglò un accordo con la Instrumag A.G. con sede in Liechtenstein, per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e radioattivi in apposite depressioni presenti all’interno di un territorio nel Sahara Occidentale. Si parla di circa un milione di tonnellate di rifiuti. Si trattava dell’accordo di smaltimento noto come “progetto Urano” che vedeva coinvolti avvocati, imprenditori, faccendieri, trafficanti, soggetti legati alla massoneria ed al mondo della finanza e della criminalità organizzata.

La documentazione pervenuta presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e il materiale sequestrato dalla Procura di Asti nel corso delle indagini, consentono di andare più in profondità sul progetto Urano?

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Sartori: Si, ma con la consapevolezza, però, di poggiare i piedi su un terreno scivoloso, nonché pericoloso per chi ne tratta. Per capire le dinamiche bisogna partire dalle due società che interloquirono in questa prima parte del c.d. progetto Urano, la Compañía Minera Rio de Oro e la Instrumag. A fare le veci della Compañía, oltre Garelli, vi era Elio Sacchetto, iscritto alla P2 e già segretario particolare dell’ex Sottosegretario agli esteri ed ex Ministro del Lavoro Franco Foschi, altro nome rinvenuto nell’elenco di Castiglion Fibocchi. La Instrumag, una società che si occupava della distribuzione di componenti elettronici per uso industriale, era di proprietà dell’americano Nicholas Bizzio e aveva come rappresentante commerciale della divisione ecologica dell’azienda, il socialista Luciano Spada. Stando alla testimonianza dello stesso Spada, durante i primi incontri con Sacchetto vi erano anche altri interlocutori che avrebbero dovuto avere un ruolo nell’affare: si trattava di un commercialista, un avvocato e un inviato della società armatrice genovese Odino Valperga, interpellata dallo stesso Spada per il trasporto dei fusti. La Instrumag si sarebbe dovuta occupare della raccolta dei fusti con all’interno rifiuti pericolosi e radioattivi provenienti da aziende europee e statunitensi e, tramite gli spedizionieri preposti, dell’imbarco della merce che sarebbe dovuta partire da specifici porti menzionati nell’accordo: si trattava di Rotterdam, Amburgo, Capodistria, Chioggia, Livorno e Savona. Secondo Giampiero Sebri, la Instrumag era divenuta un punto di riferimento per le imprese europee e americane che intendevano abbattere i costi dello smaltimento dei rifiuti, in particolare di tipo industriale. Sul suolo italiano Spada, riferì Guido Garelli, era “il collettore” di tutte le aziende interessate. Le testimonianze fornite alla magistratura astigiana e milanese da Garelli e Sebri consentono di individuare nel cosiddetto “Gruppo Spada” il ruolo di garante per i rifiuti provenienti da aziende italiane. Spada si occupava già da qualche anno di smaltire i rifiuti provenienti da diverse industrie italiane in luoghi periferici dell’Europa. Si lavorava per lo più, riferì Sebri, con “imprenditori di grosse dimensioni” i quali “dovevano essere ‘amici’, nel senso che dovevano essere vicini al Psi. Sebri aveva contezza che si trattava di un settore, quello dei rifiuti, in cui vi era “anche gente veramente pesante”. Facendo intendere che intorno ad Urano potrebbero essere ruotati anche gli interessi di alcuni appartenenti alla criminalità organizzata. A tal proposito, dalla documentazione afferente alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emerge una video-inchiesta giornalistica dal titolo evocativo “Urano, L’accordo segreto”. Si tratta di una puntata del 2003 di un programma televisivo in lingua araba condotto dal giornalista Mohammed Said in cui è presente anche l’ex Direttore Unep Mustafa Kamal Tolba insieme a Massimo Alberizzi, giornalista del Corriere della Sera. Said, in quell’occasione, riferì di esser entrato in possesso di documentazione comprovante l’interessamento di mafiosi al progetto Urano: si trattava, si legge nel testo, dei clan dei “La Monte” e dei “Fidanzati” ma il raggio di azione comprendeva tutte le criminalità organizzate, presenti sul territorio italiano. Tolba parlò di quelli che lui stesso definì affari mafiosi: “si comperava un terreno da uno dei leader locali in quei paesi e i rifiuti venivano smaltiti lì. (…) Le navi erano cariche di rifiuti e navigavano lungo le coste finché arrivavano in una zona (…). I rifiuti venivano scaricati e seppelliti sulla spiaggia e le navi ripartivano. Questo è successo in Somalia, ed è successo anche a Beirut, sulle coste libanesi.”

Quindi è probabile che nel c.d. progetto Urano, vi fosse l’interesse di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata?

Sartori: Said citò due clan: i Fidanzati e i “Lamonte”. Il riferimento ai primi è chiaro e di particolare interesse poiché attivi nel milanese e, secondo l’analisi fornita dalla Direzione Investigativa Antimafia, dediti all’importazione di armi proveniente dai paesi della ex Jugoslavia. In merito ai “Lamonte”, è facilmente ipotizzabile che il giornalista intendesse menzionare la ‘ndrina dei Iamonte, facendo, dunque, un riferimento condiviso con il collaboratore di giustizia Francesco Fonti, affiliato alla ‘ndrina di Sebastiano Romeo, ma già collaboratore di giustizia da un decennio. Nel 2003 Fonti, riferì di un affare importante che, intorno alla metà degli anni Ottanta, fu proposto alla ‘ndrangheta da “una persona molto vicina del Partito Socialista Italiano”. Secondo Fonti, oltre ‘ndrangheta e politica, in questo affare sarebbero entrati in gioco persino soggetti appartenenti ai servizi segreti italiani. In gioco non c’era esclusivamente lo smaltimento illecito di rifiuti tossico-nocivi. La proposta riguardava, infatti, anche i rifiuti radioattivi provenienti dalla lavorazione nucleare. Rifiuti da smaltire in Calabria e all’estero. I rifiuti in questione, disse Fonti, erano stati provvisoriamente stoccati all’interno di “una società statale che si trovava in Basilicata” che lavorava il nucleare. Con la complicità di una società di trasporti, avrebbe dovuto trasportare questi rifiuti dalla Basilicata a Livorno. In porto, una ditta apposita avrebbe caricato i fusti su una nave battente “bandiera norvegese” facendoli passare come “aiuti umanitari” e il tutto sarebbe stato trasportato in Somalia. Precisamente, disse Fonti, la destinazione avrebbe dovuto essere una città “a Nord di Mogadiscio”, “Bossovo, Botsovo, una roba del genere”. In quel preciso istante, seppur in modo maldestro, Fonti riferì che i rifiuti sarebbero dovuti arrivare a Bosaso,

Questi traffici in generale, mi riportano alla mente il caso della nave Koraby, salpata dal porto di Durazzo con destinazione Palermo, dove fu respinta per radioattività del carico. Al successivo controllo presso il porto di Reggio Calabria la radioattività non venne riscontrata. Questo dato, secondo il dottor Neri che coordinava le indagini, fu particolarmente inquietante perché poteva far presumere che la nave si fosse disfatta del carico radioattivo nel percorso tra Palermo e Reggio Calabria. Palermo non mi risulta essere una città del Piemonte, e del resto a differenza di quanto riportato dall’articolo pubblicato sul Dubbio – la Sicilia, così come a mafia siciliana, non può essere esclusa dai grandi traffici. E non solo da quello dei rifiuti, ma anche da quello clandestino di materiale nucleare per i quali è logico ritenere che solo la mafia o le altre organizzazioni criminali operanti al sud potevano garantire quella attività di copertura necessaria (*). Quali altre testimonianze coincidono?

Sartori: Le testimonianze di Sebri e di Garelli consentono di individuare nel Gruppo Spada il terminale per lo smaltimento di rifiuti prodotti da industrie vicine all’area socialista ed interessate a smaltire in Paesi del Sud del Mondo. Per Urano, riferì alla magistratura Luciano Spada, il guadagno sarebbe stato di 200 lire per chilogrammo di rifiuti tossici smaltiti. Stando alla testimonianza di Spada, il contratto inerente allo smaltimento nel Sahara Occidentale non ebbe esecuzione. In contemporanea, però, Guido Garelli prestava attenzione al fronte somalo. Secondo la deposizione di Garelli, quel territorio risultava essere destinatario di fusti tossici fin dalla metà degli anni Ottanta e solo in un secondo momento si sarebbero aggiunti i radioattivi.

Renato Pent, titolare della Jelly Wax, un’azienda di Opera, in provincia di Milano, attiva nell’esportazione, stoccaggio e smaltimento di rifiuti industriali-farmaceutici, effettuò diverse spedizioni di rifiuti, trasportando migliaia di fusti contenente materiale pericoloso in Venezuela, in Libano e in Nigeria. Alla Commissione nel 2010, Pent racconta anche lo schema seguito per inviare i rifiuti in Venezuela nel febbraio 1987. La Jelly Wax raccolse i rifiuti industriali, li confezionò per poi trasportarli e stoccarli nel porto di Marina di Carrara. Lì, secondo la testimonianza di Pent, i fusti furono affidati alla società Ambrosini S.r.l. che agiva in rappresentanza della svizzera Intercontract. La documentazione consente di sostenere che erano tre le navi che nel 1987 sarebbero dovute giungere a Puerto Cabello, località portuale a duecento chilometri da Caracas. Si trattava della Lynx, della Radhost e della Baru Luck. Di queste però, solo la prima effettuò davvero le operazioni di scarico in Venezuela. I rifiuti a bordo della Baru Luck finirono a Koko, in Nigeria, mentre la Radhost fece rotta su Beirut. Dalla documentazione presente all’interno dei faldoni emerge che il sistema di Renato Pent e dell’Ambrosini aveva un referente ben preciso in Venezuela. Si trattava della Mercantil Lemport di Luciano Micciché, risultato poi essere vicino a soggetti di cosa nostra.

Rifiuti sovietici, tedeschi, italiani e di altri paesi industrializzati furono esportati in Somalia

e depositati anche in luoghi creati appositamente?



Sartori: Esistevano, riferì Garelli, “dei capannoni giganteschi”, di cui fece anche un disegno, poi consegnato ai magistrati, all’interno dei quali venivano inseriti questi fusti. Uno dei primi siti fu realizzato a Obbia, nel 1986 a seguito dell’accordo tra aziende appartenenti al Gruppo Waste Management e l’Ssdf. Interessati a questo tipo di affare erano soggetti legati alla cooperazione italo-somala con la partecipazione dell’ingegnere Mugne quale trade union di diversi interessi. Garelli riferì che, in alcuni casi, i rifiuti prodotti in Italia partivano con navi battenti bandiera jugoslava per poi giungere a Gibuti ed esser trasportato in Somalia. Giunti su territorio somalo, i fusti venivano scaricati da apposite ditte di trasporto, depositati o interrati. Dietro questa movimentazione di rifiuti e, in particolare, dietro Spada e Sacchetto, riferì Garelli, vi erano “i servizi”.

Attività dei servizi, in materia di questi traffici, anche in date successive, emergono dalla relazione della Commissione (*) “in particolare il documento proveniente dal Copasir, archiviato dalla Commissione con il n. 294/55, riguarda una comunicazione del Sismi al Cesis in merito alle spese sostenute nell’anno 1994 per i servizi di intelligence connessi al problema del traffico illecito di rifiuti radioattivi e di armi, indicati nella misura di 500 milioni di lire. Si tratta di un documento desecretato dalla Commissione particolarmente interessata a comprendere in che modo fossero stati utilizzati i 500 milioni di lire nelle operazioni di intelligence relative al traffico di rifiuti e di armi. Non è stato però possibile, nonostante le numerose audizioni effettuate sul punto, sapere in che modo sia stata spesa la somma di cui sopra, per lo svolgimento di quali attività e, ancor prima, per quali ragioni i servizi, all’epoca, fossero interessati al tema dei rifiuti radioattivi. È stato, inoltre, prospettato alla Commissione, ma non è stato acquisito alcun riscontro al riguardo, un ulteriore ipotetico interessamento dei servizi all’indagine svolta dal dottor Neri attraverso il controllo delle attività poste in essere dalla procura e dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Proprio con riferimento a quest’ultimo punto si evidenziano le dichiarazioni rese da Rino Martini alla Commissione, in data 17 febbraio 2010, allorquando ha dichiarato:

« In quel periodo, si verificarono due episodi, uno dei quali ricordato dal procuratore Pace. Per una settimana siamo stati filmati da un camper parcheggiato di fronte alla caserma in cui operavo. Una sera in cui erano stati invitati anche altri magistrati, avevamo deciso di recarci in una bettola sul Maddalena, che non è frequentata da nessuno durante la cena perché è aperta solo di giorno, e dieci minuti dopo il nostro arrivo attraverso una strada nel bosco è arrivata un’altra autovettura e si sono presentati a cena due ragazzi di trent’anni, che hanno lasciato la macchina nel parcheggio. Siamo usciti per primi e, attraverso due sottufficiali dei Carabinieri di Reggio Calabria presenti, dalla targa dell’autovettura siamo risaliti al proprietario: il SISDE di Milano”.

Il progetto Urano andò in porto?





Sartori: Stando sempre alle dichiarazioni di Garelli e Spada, l’accordo noto con il nome di progetto Urano, siglato nel dicembre 1987 non fu attuato. Un primo fattore che portò alla sospensione di Urano, secondo Sebri, fu il divampare dei casi scandalo della tratta di Koko e Beirut. Nel settembre 1988, il giornalista del Secolo XIX Claudio Sabelli Fioretti intervistò Claudio Bertacin, all’epoca soprannominato il “Re delle navi pattumiera”. “Non c’era Stato africano che non venisse offerto da qualcuno come meta possibile per i rifiuti”, disse Bertacin, “ma noi selezionavamo. È facile giudicare oggi, con tutto quello che è successo. Due anni fa noi eravamo quelli bravi, che invece di gettare i veleni nelle rogge, come facevano tutti, cercavamo di smaltirli regolarmente, sulla base di regolari contratti”. Questo, secondo Bertacin, lo sapevano tutti. Anche organi istituzionali. In quegli stessi giorni, il gruppo Consiliare di Democrazia Proletaria della Regione Liguria pubblicava un dossier fitto di informazioni, contenenti nomi di imprenditori e di industrie. Colossi dell’industria italiana che affidarono i propri rifiuti alla Sirteco di Claudio Bertacin o alla Jelly Wax di Renato Pent. La prima diretta verso il porto franco di Sulina e la seconda diretta verso Koko. Bertacin, reggeva la rotta rumena insieme a Federico Casanova, proprietario dell’impianto di incenerimento Fumeco, coinvolto nella vicenda di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi a Borghetto Santo Spirito e in affari con la ditta rumena Kimica Ice di Sulina a cui furono indirizzate migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi italiani tra il 1987 ed il 1988. Tra i carichi giunti a Sulina, vi erano anche rifiuti di provenienza tedesca e austriaca oltre quelli prodotti dall’A.C.N.A. di Cengio. Si trattava di un’importante industria chimica italiana controllata, negli anni Ottanta, dalla Montedison e nel 1988 conferita alla neofita Enimont Spa.

La Corina, partita dal porto di Chioggia e la Akbay da Marina di Carrara, portarono sul Danubio oltre duemila tonnellate di rifiuti pericolosi. Scoperto il traffico, esplose uno scandalo che provocò, nel maggio 1988, la destituzione del ministro del commercio estero romeno e prima ancora Ministro degli Affari Esteri Ilie Văduva, per via di comprovate complicità nell’affare. Oltre il ministro, il capo dell’amministrazione del porto di Sulina ed altri cittadini rumeni risultarono coinvolti insieme al rappresentante di un’azienda con sede in Liechtenstein. L’inchiesta e l’attenzione mediatica imposero intorno al mese di maggio del 1987, l’interruzione della rotta rumena per intraprendere quella nigeriana. L’attenzione mediatica era quindi elevatissima. Un secondo fattore, fu l’arresto, il 28 gennaio 1988, di Guido Garelli e Luciano Spada, coinvolti nell’inchiesta condotta dai sostituti Procuratori della Procura di Brindisi Leonardo Leone De Castris e Cosimo Bottazzi. Siamo nella primavera del 1988 quando a bordo di un traghetto, gli uomini della squadra mobile di Brindisi, trovano un borsone sospetto: temono si possa trattare di un ordigno pronto ad esplodere. All’interno invece, i documenti di un tale Guido Garelli e materiale illustrativo di ordigni, carri armati e persino una testata nucleare. Arrestato, dice di essere un colonnello dell’esercito dell’Ats in Italia per una missione umanitaria, ma poi, dopo essere sfuggito ad un attentato (la macchina della polizia che lo sta trasportando nel carcere di Taranto verrà scaraventata fuori strada), incomincia a raccontare la sua verità: emergono nomi di agenti dei servizi e si parla di un traffico di armi destinato al Sahara Occidentale.

Il 16 ottobre 1989, Garelli fu scarcerato. Il procedimento, nel frattempo passato alla magistratura romana, fu archiviato. A quel punto, tentò molto probabilmente di ridare vitalità al progetto Urano, una sorta di “atto II” , interessando nuovi componenti ma alcune costanti, funzionali all’affare, che dovevano essere mantenute. Sebri raccontò alla magistratura che serviva la disponibilità di un “governo amico” e, magari, che vi fossero “traffici già in essere” in quel territorio. Servivano, parafrasando Sebri, complicità istituzionali e rotte criminali già rodate e la Somalia aveva siffatte condizioni favorevoli. Su questo versante, Sebri riferì che informazioni utili erano inizialmente pervenute a Spada da una “società mista, destinataria dei fondi della cooperazione, la cui denominazione (…) risultava dalle componenti dei termini Somalia e pesce.” Si trattava, con ogni probabilità, della Somitfish o della Somalfish, le ditte delegate alla gestione dei pescherecci poi passati alla Shifco una società somala. Tramite il gruppo Malavasi e di Mugne, riferì Sebri, e tramite queste navi, passava il traffico di armi diretto in Somalia. Lo stesso Mugne, che mentre era rappresentante personale di Giama Barre, era anche noto nelle indagini della Procura di Milano coordinate da Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Francesco Greco e Gherardo Colombo, nei procedimenti sulla “mala-cooperazione” di Gemma Gualdi, lo stesso magistrato a cui fu consegnata una copia degli accordi firmati tra Marocchino e Garelli. E guarda caso, proprio su Bosaso, sulla Shifco, su Mugne e sui traffici destinati in Somalia si erano concentrate le attenzioni di Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin nel loro ultimo viaggio e, in particolare, nella loro ultima intervista, nel marzo ’94. L’intreccio seguito da Ilaria Alpi, secondo la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta vedeva connesso il traffico di armi ad altri traffici nel quadro di corruzione e tangenti della mala-cooperazione. Fin dal marzo 1988 infatti Ezio Scaglione e Marocchino erano divenuti soci nella Italricambi S.r.l. di Mogadiscio ed effettuarono esportazioni, sulla carta, di ricambi di auto e mezzi di trasporto. La spedizione avvenne, riferì Scaglione, tramite navi della Compagnia Messina, indicata a lui dallo stesso Marocchino poiché costui “sosteneva di avere particolare contatti all’interno (…) che avrebbero potuto garantire l’accelerazione della operazione predetta.” È interessante, però, notare come ancora una volta entri in gioco la Linea Messina e come, in quegli stessi mesi, Pent, Raffaelli e Bertacin esportavano in Venezuela, Romania, Nigeria e Libano e Fonti riferì di aver esportato fusti radioattivi in Somalia. Non è da escludere, dunque, che mentre Garelli promuoveva Urano sul versante occidentale del Sahara, in Somalia Scaglione e Marocchino avessero già avviato, con la copertura dell’import-export di parti di ricambio, dei rifiuti provenienti dall’Italia.



Continua con la seconda parte con la presenza di una pluralità di attori, legali e illegali, che interagirono per effettuare traffici internazionali di vario tipo, passando dai traffici di rifiuti pericolosi e radioattivi, arrivando sino al commercio clandestino di materiale nucleare e strategico.

Gian J. Morici

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI – RELAZIONE SULLA MORTE DEL CAPITANO DI FREGATA NATALE DE GRAZIA

