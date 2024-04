CRISTIAN MARCHI: dal 5 aprile in radio “CON IL NASTRO ROSA”, il celebre brano di Lucio Battisti in una nuova veste

Da venerdì 5 aprile sarà in rotazione radiofonica “Con il nastro rosa” 2024 il nuovo singolo di Cristian Marchi già disponibile sulle piattaforme digitali dal 22 marzo.

Cristian Marchi, virtuoso dj producer e remixer, ha infuso nuova vita in “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti, creando un’onda di entusiasmo tra gli amanti della musica elettronica. La sua reinterpretazione, acclamata nei club durante i suoi set DJ, ha conquistato in fretta i cuori dei clubbers, portando Marchi a trasformare questo progetto, nato come un bootleg, in un singolo ufficiale.

Realizzata in collaborazione con Luis Rodriguez e Paolo Sandrini, e con la voce di Massimiliano Ferriani, questa reinterpretazione moderna si ispira al Future Rave, rendendola un anthem nei dancefloor.

“Con il nastro rosa” 2024 di Cristian Marchi non è solo un tributo a Lucio Battisti, ma un ponte tra generazioni musicali, confermando il talento di Marchi nell’aggiornare i classici con uno spirito contemporaneo.

Commenta l’artista a proposito del brano: «Tutto è iniziato quando ho deciso di dare una nuova veste a “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti, un brano che mi ha sempre affascinato.

Nei miei dj set, in giro per club e festival, ho iniziato a suonare questo bootleg seguendo passo passo il sound Future Rave. e la reazione della gente è stata incredibile.

Il successo è stato talmente grande che su social ho ricevuto tantissimi messaggi e richieste di poterlo scaricare gratuitamente da DJ di tutto il mondo».

Biografia

Cristian Marchi è un noto DJ e produttore discografico italiano, nato a Mantova nel 1976.

La sua carriera musicale ha inizio alla fine degli anni ’90 e, grazie alla sua ecletticità musicale e alla sua capacità di mixare differenti generi musicali, ha rapidamente guadagnato popolarità in Italia e poi all’estero, grazie alla sua discografia.

Tra i suoi singoli più noti, si possono citare i brani “Love Sex American Express”, “We Are Perfect”, “Feel The Love”, “I Got You”, “I Got My Eye On You”, “Let’s Fuck”, “Check Out da Bass”,“Your Loving Arms”, “Baker Street”, “The Creeps”, “Shout It Out” che gli hanno valso la conquista di importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Tra i suoi remix più importanti “Deep Swing – In The Music”, “Dj Gollum – All The Things She Said”, “The Kolors – ITALODISCO”.

Abile comunicatore, sempre attento al cambiamento, ma con uno stile che lo rappresenta, sicuramente mentore e ispirazione per moltissimi Dj’s della nuova generazione.

La sua versatilità artistica e passione per la musica lo hanno reso uno dei DJ più apprezzati del suo genere, e si esibisce nei club, eventi, festival italiani ed internazionali da 30 anni. Collabora a campagne di comunicazione con i brand (fashion, food, automotive, ecc.).

Dopo “Fast Cars & Superstars”, “Con il nastro rosa” 2024 è il nuovo singolo di Cristian Marchi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 22 marzo e in rotazione radiofonica da venerdì 5 aprile.

Sito Web | Instagram | YouTube | Facebook | SoundCloud