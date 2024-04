Festa grande a Trapani grazie all’estrazione del Lotto di sabato 30 marzo. Nella città siciliana, come riporta Agipronews, vinti 22.500 euro grazie al terno 4-24-54 sulla ruota di Palermo. Da segnalare anche una vincita da 10.250 euro a Ispica, in provincia di Ragusa. L’ultimo concorso del Lotto 8,6 milioni di euro, per un totale di 329 milioni da inizio anno.

