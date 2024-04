(frammentu zurighisi)Oi resplendiente

stella de albur

dulce plaçente

dona d’amur

bella, lu meu cor as in balia:

da voy non si departe, en fidança

n’ad on’or te renenbra la dya

quando formamo la dulçe amança Bella, or ti sia

renabrança

la dulça dia

e l’alegrança

quando in deportostava cum voy:

basando me disist: “Anima mya,

lu gran solaç k’è ‘nfra noy due

ne falsasi per dona ki sia!”.

(còdici Vaticanu-Latinu 3793)Isplendïente

stella d’albóre

e piagiente

donna d’amore

bella, lo mio core, c’ài in tua ballia,

da voi non si diparte, in fidanza;

or ti rimembri, bella, la dia

che noi fermammo la dolze amanza.Bella, or ti sia

rimembranza

la dolze dia

e. ll’alegrança

quando in diportanza istava con voi;

basciando mi dicie: “Anima mia,

lo dolze amore, ch’è ‘ntra noi dui

non falsasse per cosa che sia!”.