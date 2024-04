Venerdì 5 aprile alle ore 21, l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “Gestione domiciliare dell’insufficienza respiratoria cronica”. Dopo l’introduzione a cura di Paolo Cavallo Perin, Professore Medicina Interna, Università di Torino, e socio dell’Accademia di Medicina, interverranno come relatori Carlo Albera, già Primario Pneumologia, Ospedale Molinette, Torino e Roberto Torchio, Specialista in Pneumologia, Centro disturbi respiratori del sonno, Ospedale Koelliker, Torino.

Nella seduta verrà trattato il tema della gestione domiciliare della insufficienza respiratoria cronica. Si fornirà una panoramica degli attuali orientamenti nella prescrizione e nella erogazione domiciliare di ossigenoterapia e di ventilazione non-invasiva con riguardo anche alla telemedicina utilizzata oggi per il monitoraggio ed il follow up dei pazienti.

L’insufficienza respiratoria cronica è una condizione causata da patologie che colpiscono non solo l’apparato respiratorio che esitano nell’incapacità di mantenere il corretto equilibrio di O2 e CO2 nel sangue nei tessuti riducendo la sopravvivenza e causando un peggioramento della qualità di vita. In questa seduta verrà trattato il tema della sua gestione domiciliare ed in particolare saranno illustrati e discussi gli attuali orientamenti nella prescrizione e nella erogazione domiciliare di ossigenoterapia e di ventilazione non-invasiva con speciale riguardo alla crescente importanza della telemedicina utilizzata oggi per il monitoraggio ed il follow up dei pazienti ottimizzando i risultati a lungo termine e razionalizzando l’uso delle risorse disponibili.

Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino), sia collegandosi da remoto al sito www.accademiadimedicina.unito.it.