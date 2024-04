FIP Rise Rocks Lane, l’Italia esulta ancora con il siracusano Abbate e il romano Graziotti

Per gli italiani Flavio Abbate e Giulio Graziotti è stato un mese di marzo indimenticabile. Dopo la vittoria nel FIP Rise di Kaunas (Lituania), ecco quella nel FIP Rise Rocks Lane di Londra, con gli Azzurri che in finale hanno battuto con il punteggio di 6-2 6-3 lo svedese Simon Vasquez e lo spagnolo Alvaro Montiel Caruso (4). Il siracusano Abbate e il romano Graziotti, nella stessa giornata, si erano qualificati alla finale superando nettamente (6-1 6-3) anche José Luis Gonzalez e Antonio Luque, teste di serie numero 1 e giocatori con il ranking FIP più alto tra quelli presenti nel Regno Unito.

“Vinciamo un torneo dove siamo partiti non tanto bene e siamo riusciti ad alzare il nostro livello partita dopo partita, rimanendo sempre uniti anche in situazioni davvero difficili – ha detto Abbate –. Tutto quello che stiamo facendo porta i primi risultati: continuiamo così che ne vedremo delle belle”. “Non ci sono parole per descrivere questo momento – il commento di Graziotti –. Settimana da incorniciare: grazie Flavio, la tua voglia di lottare su tutti i punti è incredibile, ma ora bisogna andare avanti e lo sai bene”.

Nel tabellone femminile, invece, il titolo è andato ad Ana Varo e Lorena Alonso De Lera, che partivano come coppia numero 2 dell’entry list e che hanno vinto sia la semifinale che la finale in tre set. Due maratone, la seconda delle quali decisiva per il trofeo contro Natividad Lopez Diaz e Laura Lujan: perso il tiebreak nel primo set, Varo e Alonso De Lera hanno lasciato solo cinque game alle avversarie, chiudendo 6-7 6-3 6-2.