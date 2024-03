Uffici stampa Regione. Figec ad Aran: “Adeguare risorse e organizzazione”

PALERMO 28 marzo – Una delegazione del sindacato Figec-Cisal ha incontrato oggi pomeriggio l’avvocato Accursio Gallo, Commissario dell’Aran Sicilia, con cui è stato affrontato il tema dell’imminente sottoscrizione del nuovo contratto dei dipendenti regionali, nello specifico della parte che riguarda l’Ufficio stampa della Regione.

La delegazione di Figec ha sottolineato che occorre dare maggiore riconoscimento all’impegno professionale dei giornalisti coinvolti, attraverso un’organizzazione del lavoro ed una retribuzione adeguate all’impegno richiesto e alle esigenze peculiari di questa struttura.

“L’ufficio stampa di una amministrazione ampia e complessa come quella del Governo regionale – afferma Giulio Francese, coordinatore Figec Cisal della Sicilia – ha bisogno di strumenti operativi e risorse che permettano di garantire la qualità dell’attività di comunicazione e informazione istituzionale rivolta ai cittadini.”

“L’avvio di un confronto con l’ARAN – aggiunge Francese – rappresenta per Figec-Cisal il primo passo per aprire una discussione ad ampio raggio con la Regione, per affrontare in modo organico il tema della comunicazione istituzionale in Sicilia, oltre che ovviamente da parte della stessa Regione, da parte di tutti gli enti controllati e degli enti locali.”