Il governo Moldavo continua la repressione mirata della stampa – La posizione dell’Ong Stop Media Ban

(28-03-2024) Chișinău, Moldavia – Il governo moldavo ha sospeso la licenza di un altro canale televisivo, continuando la repressione della libertà di stampa nel Paese. La decisione della sospensione temporanea della licenza è stata presa dal Consiglio per la promozione dei progetti di investimento di importanza nazionale il 21 marzo. Stop Media Ban, un’organizzazione moldava di giornalisti, afferma che la chiusura dei canali mette a rischio il concetto di libertà di parola in Moldavia.

“Questo caso dimostra ancora una volta che in Moldavia non ci sono più media liberi, poiché il governo teme che il canale televisivo possa “compromettere la sicurezza dello Stato”. Il nostro governo tratta i giornalisti come criminali e questo dovrebbe preoccupare molto la comunità internazionale”, afferma la presidente di Stop Media Ban Ludmila Belcencova.

Il comunicato stampa che annuncia la sospensione della licenza afferma che le motivazioni derivano dalle preoccupazioni della sicurezza dello Stato. Secondo il comunicato stampa, la società proprietaria di Canale 5 ha precedentemente presentato tutta la documentazione richiesta per l’esame, ma il Consiglio ha temporaneamente sospeso la licenza a causa della mole dei file da esaminare.

“Sono ormai due anni che il giornalismo in Moldavia non è regolato dal Consiglio per l’audiovisivo, ma da organismi che non hanno nulla a che fare con i media, come la commissione temporanea creata per mitigare la crisi energetica o gli investimenti. Questo dimostra solo che il nostro governo ha troppa paura del pluralismo delle opinioni e delle voci della gente. Non c’è più libertà di parola in Moldavia”, ha dichiarato Belcencova.

“Chiediamo alla comunità internazionale di prendere posizione contro la repressione della libertà di stampa e di parola in Moldavia. Se desideriamo un futuro europeo, dobbiamo abbracciare i valori europei, e questo significa proteggere le voci dei nostri cittadini”, ha concluso Belcencova.

Stop Media Ban è un'organizzazione non governativa di giornalisti nata dopo l'ampia messa al bando dei media in Moldavia nel 2022. Stop Media Ban si dedica ora alla lotta per i diritti dei giornalisti e la libertà di stampa in Moldavia e nel mondo.