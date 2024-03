“Oggi è una data importante per la Basilicata. Il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Potenza per firmare l’accordo di coesione in Basilicata per l’attuazione dei fondi di coesione messi a disposizione per le regioni. Una tappa importante, dunque, susseguente alle altre compiute dal nostro Premier, ulteriore riprova della volontà e della credibilità del Governo nel non voler lasciare nessuna regione indietro”. Così dichiara in una nota il Presidente dell’InCE, l’On. Salvatore Caiata.

“Le chiacchiere stanno a zero. Chi si ostina per propaganda a distorcere la bontà di tali risultati nel perseguimento di chissà quali fini strumentali – come le critiche di questi giorni che sono state rivolte all’autonomia differenziata – dovrebbe rendersi conto che non solo fa un danno a sé stesso, ma danneggia profondamente il futuro della sua nazione”- conclude infine il deputato di Fratelli d’Italia.