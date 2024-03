Centro Heraclea, Ugl Matera:”Incontro sulle giuste relazioni sindacali”

“Su nostra richiesta abbiamo avuto il piacere di conoscere personalmente Vincenzo Lombardi, nuovo Direttore del Centro Commerciale Heraclea di Policoro (MT). Dopo una breve presentazione il neo-Direttore ha sinteticamente illustrato come intende approcciare il proprio incarico”.

E’ quanto fanno sapere il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano e Maristella Pace, responsabile zonale Ugl Policoro i quali sono stati ricevuti nella sede del sito commerciale ionico in un incontro cordiale trattando numerosi temi relativi al settore commerciale.

“Lombardi – sottolinea l’Ugl – ha evidenziato l’impegno della direzione per il lavoro da svolgere in sinergia con i negozi partner che compongono il Centro e per migliorare la funzionalità del comparto commerciale. Dall’Ugl – dichiarano Pace e Giordano – è arrivato l’apprezzamento per la buona volontà del Direttore nel voler ridare slancio all’azione del Centro Commerciale che svolge, per la collocazione attuale strategica per tutto il territorio della fascia ionica, un soddisfacimento familiare per acquisti di primaria importanza, spesso sottovalutati, e per la tutela occupazionale. Il Centro Commerciale – proseguono gli esponenti sindacali – appaga le esigenze occupazionali di circa 200 lavoratori. Sotto questo aspetto – dice l’Ugl Matera – l’integrazione e lo sviluppo di sinergie tra le varie funzioni svolte dalle H.R. e il sindacato, sono senza dubbio azioni positive. Riteniamo proficuo l’incontro che ha rappresentato l’occasione per mettere a fuoco le principali e future azioni di collaborazione volute dall’Ugl Matera, che vede confermare con Lombardi a capo della struttura, il grande valore di attrattore sociale, economico culturale dello stesso Centro Commerciale trainante per l’economia e la creazione di nuovi posti di lavoro nel metapontino. Come sindacato – concludono Giordano e Pace – l’Ugl ha assicurato attenzione ai temi rappresentati da Lombardi rinnovando l’impegno per il settore, garantendo una collaborazione sindacale propositiva funzionale del comparto, augurando al Direttore buon lavoro nel segno di crescere sempre di più in un’efficace e incrementata gestione delle risorse occupazionali nei vari ambiti settoriali merceologici in cui opera il sito Commerciale Heraclea: nel segno anche di un prossima espansione del nascente McDonald’s in prossimità del sito Policorese dove si creeranno altri 50 nuovi posti di lavoro”.