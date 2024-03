“Esprimo la massima solidarietà e vicinanza ai giornalisti dell’Agi, in sciopero per le mancate risposte dall’azienda sul futuro dell’agenzia di stampa, da decenni punto di riferimento per l’informazione italiana. Ci preoccupano, inoltre, le notizie della probabile cessione dell’agenzia ad Angelucci, che già possiede altre testate giornalistiche, cosa che non farebbe certamente bene alla pluralità dell’informazione”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S, Nuccio di Paola.