Di Paola (M5S): “Orgogliosi candidatura Antoci, sua dirittura morale un esempio per tutti”

Palermo 21 marzo 2024 – “La.candidatura di Giuseppe Antoci alle prossime Europee col M5S per la circoscrizione isole, è una candidatura forte che, soprattutto, ci riempie di orgoglio. La sua personale storia, quella di un uomo che ancora oggi vive una vita blindata per avere sbarrato la strada al malaffare e avere permesso di assestare pesanti colpi alla mafia dei pascoli, è la plastica testimonianza di una esemplare dirittura morale che non può che fare bene ad una politica sempre più malata, opaca e lontana dai cittadini, che non a caso disertano sempre più numerosi le urne”.

Lo afferma il coordinatore regionale M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola.

