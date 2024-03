Corrao (Greens): Plauso Giuseppe Antoci capolista M5S alle Europee

Bruxelles 21 marzo 2024 – “Accolgo con grande favore la candidatura di Giuseppe Antoci come capolista del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Isole. Si tratta di una mossa azzeccata per il Movimento 5 Stelle e di un profilo di altissimo livello”.

A dichiararlo è l’eurodeputato siciliano, indipendente del gruppo Greens/EFA, Ignazio Corrao.

“Con Antoci – spiega Corrao – condivido un percorso decennale che ci ha condotto a lavorare fianco a fianco a livello europeo per mettere a conoscenza della Commissione Europea e agli altri Paesi di come mafia e organizzazioni criminali abbiano intascato i fondi europei per l’agricoltura. Auguro a Giuseppe un caloroso in bocca al lupo, è un uomo che ha messo a rischio la propria vita per una battaglia che ha colpito dritto al cuore gli interessi della criminalità organizzata” – conclude Corrao.