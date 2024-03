Colpita la DC dalla Maggioranza di Governo, in tema di raccolta delle firme, a sostegno dei candidati alle Elezioni Europee

Ci opponiamo.

1) Il governo aveva fatto un decreto-legge per cambiare la legge elettorale per le elezioni europee.

Il decreto è stato già approvato senza questo emendamento al Decreto Legge del Governo, disegno di legge N. 1780.

2) Ma ecco, da oggi, una proposta di emendamento all’odg della Commissione Affari Costituzionali della Camera.

Esso propone “l’esenzione (dalle firme) al partito che abbia ottenuto con il suo contrassegno un seggio nelle ultime elezioni europee – in una circoscrizione italiana”.

3) DUNQUE ? Siccome la DC manca in parlamento europeo dal 1994, si percepisce subito che si tratta di una freccia, ben precisa, al cuore della DC.

Siamo considerati pericolosi per l’Europa ? Noi siamo super-europei, da sempre.

Si vegga anche oggi: https://www.universitas.bo.it/index.html

Nino Luciani

_________

Poscritto: Ben inteso, se si raccogliessero le firme, si scanserebbe questo emendamento.

Ma è troppo tardi.

Nota. Scritto anche al Presidente della Repubblica, al quale spetta promulgare la legge, sotto il profilo della costituzionalità.