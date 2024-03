VEDETTA 2 MONDIALPOL: 638 INTERVENTI SU EVENTI CRIMINOSI NEL 2023

L’Istituto di Vigilanza ha ricevuto oltre 355 mila chiamate nel corso del 2023. Circa 7.700 in più rispetto al 2022, equivalente al +2,23% anno su anno.

Como, 20 marzo 2024 – I dati di Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. – azienda leader nel settore della vigilanza privata con servizi che vanno dal trasporto e custodia valori alla sicurezza privata e aziendale, dalla videosorveglianza alle investigazioni professionali – fotografano un 2023 movimentato sia per il numero sia per le diverse tipologie di interventi effettuati. Nel corso dell’anno, infatti, le Centrali Operative di Como, Gattico (NO), Jesi (AN) e Sassari hanno gestito 638 eventi costituenti reato in dieci Regioni italiane. Di questi, 32 interventi rientrano nel programma di collaborazione informativa tra Istituti di vigilanza e organi di polizia “Protocollo Mille Occhi Sulla Città”.

Le Centrali Operative Mondialpol hanno ricevuto, nel corso del 2023, oltre 355 mila chiamate. Circa 7.700 in più rispetto al 2022, equivalente al +2,23% anno su anno. Il tempo di conversazione medio con gli operatori delle Centrali Operative Mondialpol è stato di circa 74 secondi, con tempi di prima azione che, in alcuni casi con priorità alta, sono stati inferiori ai 30 secondi.

Vedetta 2 Mondialpol è leader sull’intero territorio nazionale con un organico di circa 3.800 dipendenti e con presenza diretta in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata e Sardegna. Il parco mezzi è costituito da 1190 unità tra le quali 249 blindati, 40 semi blindati, 447 van, 249 autovetture e 3 imbarcazioni, per garantire interventi tempestivi in tutti i contesti operativi, dalle abitazioni alle aziende, dai ristoranti agli aeroporti, fino ai supermercati e allo scenario portuale e marittimo. Sulla rete stradale, Mondialpol è presente con i servizi di trasporto valori in qualità di azienda iscritta all’elenco dei Gestori del Contante di Banca d’Italia.

“Il settore della vigilanza privata sta evolvendo rapidamente – affermano Fabio e Marco Mura, Presidente e Vicepresidente di Mondialpol – La tecnologia ci aiuta a essere sempre più rapidi ed efficaci negli interventi grazie agli impianti antifurto e alla videosorveglianza che dialogano con le Centrali Operative 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno”.

“E non parliamo solo di furti, incendi o situazioni straordinarie – continuano Fabio e Marco Mura – ma anche di incidenti domestici che devono essere gestiti tempestivamente e con attenzione per non causare ulteriori disagi. Come il caso reale di un’anziana che, pochi mesi fa, era caduta dal letto e non riusciva più a rialzarsi. Per fortuna indossava il dispositivo salvavita collegato con la Centrale Operativa Mondialpol: ha premuto il pulsante e sul posto si è recata la Guardia Giurata in servizio che, con la copia delle chiavi di casa in nostro possesso, ha potuto accedere e soccorrere l’anziana chiedendo anche l’intervento del 118. Poco dopo è giunto anche il fratello della signora, allertato dalla Centrale Operativa. La signora non ha riportato conseguenze preoccupanti ma ha vissuto momenti di apprensione legati proprio alla caduta e all’impossibilità di alzarsi da sola. Anche in questo caso, il tempestivo intervento dei soccorsi grazie al dispositivo salvavita ha evitato il peggio”.