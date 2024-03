La giornalista, conduttrice, produttrice e filantropa italo-argentina residente negli Stati Uniti è stata premiata per il suo lavoro giornalistico e filantropico, durante un evento al quale ha partecipato il console italiano a New York, Cesare BiellerIn una serata piena di emozioni, la riconosciuta giornalista italo-argentina Natalia Denegri è stata insignita del prestigioso Callas Tribute Prize New York in una commovente cerimonia tenutasi giovedì 7 marzo presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York. Questo riconoscimento, ideato e prodotto da Dante Mariti, che rende omaggio al leggendario soprano María Callas nel centenario della sua nascita, mette in luce l’eccellenza femminile in diversi ambiti d’azione.Natalia Denegri è stata elogiata per il suo eccezionale lavoro giornalistico e le sue attività filantropiche. “La giornalista, produttrice audiovisiva e imprenditrice gastronomica Natalia Denegri viene premiata per il suo impegno filantropico per il suo programma televisivo ‘Corazones Guerreros’, che ha come assi portanti il benessere dei bambini e la solidarietà, e per i suoi straordinari documentari sociali, oltre a essere l’unica discendente di italiani ad aver vinto 26 Emmy Awards”, recita la nomination, letta il 5 marzo in una conferenza stampa tenutasi al Parlamento italiano.A presentare il galà di premiazione è stata la nota giornalista e scrittrice italiana Claudia Conte, che difende in modo fervente i diritti delle donne e la lotta contro la violenza di genere. Tra gli illustri vincitori c’erano anche il soprano lirico Inés Salazar, l’influencer americana Desiree Busnelli, la cantante spagnola Amalia Toboso, ambasciatrice di “Musica senza frontiere”, le attrici Clarissa Burt e Carol Alt e altre personalità. Hanno partecipato anche il console italiano a New York, Cesare Bieller, e il famoso stilista Guillermo “Emo” Pandelli, noto per aver vestito star come Madonna.Nel corso della cerimonia è stato premiato anche l’uomo d’affari e filantropo Alan Hassenfeld, ex amministratore delegato di Hasbro Toys e direttore della Hassenfeld Family Foundation, la fondazione di cui la Denegri è portavoce per gli Stati Uniti e l’America Latina da più di un decennio.Sebbene non abbia potuto essere presente alla cerimonia perché impegnata in una missione di solidarietà a favore dei bambini con disabilità, la Denegri era rappresentata dal suo collega e amico, il giornalista argentino Ronen Suarc, che vive da diversi anni a New York. A nome della Denegri, Suarc ha pronunciato in inglese parole commoventi: “Nel mio viaggio ho imparato che anche i più piccoli gesti di compassione possono portare un cambiamento profondo nella vita degli altri. Con profonda gratitudine e umiltà accetto questo riconoscimento, circondato da persone straordinarie dedite a fare la differenza. Ai miei colleghi premiati offro la mia più profonda gratitudine. Continuiamo a dimostrare che la gentilezza è l’arma più potente per cambiare questo mondo”.Il Callas Tribute Prize New York si è avvalso della collaborazione del Prof. Fabio Finotti, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, e del giornalista Rai Claudio Pagliara. È un premio annuale che celebra il coraggio, la passione e la creatività, aprendo la strada al futuro talento femminile e, allo stesso tempo, è un’opportunità per promuovere la diversità, la sensibilità e l’innovazione nell’arte, per un futuro più inclusivo.Natalia Denegri ha una lunga storia che la lega all’Italia. Oltre a essere di origine italiana, ha vissuto tappe molto importanti nella sua carriera nel Belpaese: la realizzazione del suo primo film internazionale come attrice e produttrice con “Uma”, la pubblicazione di due libri “Corazones Guerreros” e “Corazón de Mamá” con la casa editrice italiana Infinito Edizioni e la sua prima visita a Papa Francesco in Vaticano.Inoltre, ha un legame speciale anche con New York, dove presto approderà nel ruolo di imprenditrice gastronomica con l’apertura di due nuove filiali di Baires Grill, la famosa catena di ristoranti di gastronomia argentina, avviata in Florida, che si sta espandendo in tutti gli Stati Uniti e di cui la Denegri è socia.