Le instabilità globali di oggi e la prospettiva storica. Seminario di Carlo Ruta 

Seminario storico del prof. Carlo Ruta, direttore del Laboratorio degli Annali di storia, tenuto il 15 marzo 2024. Al centro di questo appuntamento con la storia e le criticità del presente sono tre temi strettamente connessi, che spiegano da visuali diverse e in modo nuovo la gravità della situazione in atto. Si prendono le mosse dalla condizione sempre più problematica del sistema atlantico, che fomenta conflitti e alimenta il rischio di catastrofi globali, con uno sguardo soprattutto alle cause di fondo. Viene focalizzata poi la visione europeo-occidentale della Russia dall’Ottocento a oggi, che, attraverso i paradigmi del “grande gioco” ottocentesco, della “guerra fredda” novecentesca e della “guerra ibrida” di oggi, definisce lo sfondo storico e attuale del conflitto in corso in Ucraina, fornendone una chiave di lettura, anch’essa inedita, sulla base anche di documenti, che vengono visualizzati. Lo sguardo viene diretto infine sulla rivolta pacifica dei Sud della Terra, dall’America latina all’Africa, all’India, contro la geopolitica delle oppressioni, delle umiliazioni e delle emarginazioni. Lo storico definisce allora le lezioni se ne possono trarne, anche sul terreno europeo.

