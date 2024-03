Domani a Palermo in piazzetta Bagnasco dalle ore 9,00 fino alle ore 16,00, gazebo organizzato dal sindacato UGL per denunciare lo stato in cui versano gli appartenenti al corpo forestale della regione Siciliana.

Sarà effettuata uan raccolta firme che verranno inviate al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.