Svelare le Tenebre: Riflessioni su Verità, Giustizia e Libertà all’Università Gregoriana, in collaborazione con l’Istituto Acton

Nel cuore di Roma, presso la rinomata Pontificia Università Gregoriana, in collaborazione con l’Istituto Acton, martedì 12 marzo si è svolto un evento che ha risvegliato le coscienze e ispirato all’azione. “Verità, Giustizia & Libertà in un Mondo Pluri-antropologico”, tenutosi in auditorium gremito, ha affrontato con coraggio e determinazione le sfide che minacciano la nostra comprensione della verità, della giustizia e della libertà nel mondo contemporaneo.

Tra gli illustri relatori che hanno portato la loro visione e la loro esperienza alla discussione, il Prof. Myroslav Marynovych, vicerettore dell’Università cattolica ucraina di Lviv e co-fondatore di Amnesty International Ucraina, ha presentato una testimonianza toccante della sua lotta per la verità. Come sopravvissuto al regime totalitario sovietico, Marynovych ha offerto una prospettiva unica sul costo umano delle ideologie oppressive e sull’importanza vitale di resistere all’oppressione in difesa dei diritti umani fondamentali. La sua voce ha risuonato con forza, ricordandoci che la lotta per la libertà è un impegno perenne che richiede coraggio e sacrificio.

Inoltre, il discorso appassionato del Dr. Michael Miller, ricercatore senior presso l’Acton Institute, ha illuminato le radici della nostra comprensione antropologica, mettendo in luce il ruolo cruciale del Vangelo di Gesù Cristo nel contrastare le filosofie disperate che minano la dignità umana. Attraverso una profonda analisi delle antropologie fallaci che permeano la nostra società, Miller ha offerto una prospettiva rinvigorente sulla bellezza e la forza dell’antropologia cristiana nel guidare il nostro pensiero e le nostre azioni.

Parallelamente, il Rev. Prof. Joao Vila-Cha della Pontificia Università Gregoriana ha evidenziato l’importanza cruciale della difesa della verità e della giustizia in un contesto politico dominato da ideologie tecniche e “woke”. Attraverso un’analisi pungente della politica della persona, Vila-Cha ha invitato ai partecipanti a riflettere sulle implicazioni politiche della nostra comprensione della dignità umana, sottolineando la necessità di un impegno costante per il bene comune e la giustizia sociale.

Infine, il Rev. Robert Sirico, fondatore dell’Acton Institute for the Study of Religion and Liberty a Grand Rapids, nel Michigan, ha offerto una prospettiva unica e potente su impresa, libertà e società civile, secondo l’autentica antropologia. Attraverso una rilettura della dottrina sociale della Chiesa, Sirico ha evidenziato il ruolo cruciale dell’impresa e della libertà nel promuovere la dignità umana e la prosperità sociale, sottolineando l’importanza di una visione antropologica autentica nel plasmare le politiche economiche e sociali.

Nel contesto dell’evento, Michael Severance, direttore dell’Istituto Acton di Roma, ha spiegato che è essenziale risvegliare la coscienza collettiva e riaffermare la bellezza e la forza dell’antropologia giudeo-cristiana. “Ormai tutto è a rischio di essere tagliato dal piano divino per l’uomo stesso e per la sua felicità e realizzazione giusta. Mi riferisco a una sorta di “self-made man” che si è emancipato da Dio per creare il “plastic man”, “trans man” o “economic man”, i quali, insieme, rappresentano visioni false o parziali della persona umana e, di conseguenza, minacciano una pericolosa e falsa applicazione ideologica dell’antropologia umana nella costruzione di una società libera. Così, in questi termini, ci ha ammonito San Giovanni Paolo II nella sua profetica enciclica Centesimus Annus nel lontano 1991”, ha dichiarato. Inoltre, Severance ha aggiunto che “qualche studente mi ha chiesto prima dell’evento se avremmo parlato del tema dell’Eco Imprenditore; invece, ho ribadito che dell’Eco Imprenditore no, ma dell’Ego Imprenditore sì, nel senso che tutti ormai vogliamo reinventare il nostro ego secondo una visione egoista”.

In conclusione, “Verità, Giustizia & Libertà in un Mondo Pluri-antropologico” ha offerto una piattaforma straordinaria per il dialogo e la riflessione, riunendo menti illuminate e cuori appassionati in una missione comune per svelare le tenebre e illuminare il cammino verso una nuova alba di verità, giustizia e libertà. L’evento ha dimostrato che, anche di fronte alle sfide più grandi, il coraggio, la determinazione e la solidarietà possono aprire la strada a un futuro più luminoso e giusto per tutti. L’Acton Institute è un think tank la cui missione è promuovere una società libera e virtuosa, caratterizzata dalla libertà individuale e sostenuta da principi religiosi.