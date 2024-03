“É inaccettabile che governo e parlamento facciano finta di nulla. L’assessore Volo venga in aula a riferire sul coinvolgimento della sanità siciliana sul cosiddetto Bosniagate: vogliamo un report dettagliato,vogliamo sapere quali tirocini sono stati attivati, quante convenzioni sono state stipulate quali posizioni sono state ricoperte. In una fase di crisi come quella che attraversa la sanità pubblica e quella siciliana è veramente grave gettare un velo di discredito su di esse. Probabilmente c’era tanta gente che sapeva e che ha fatto finta di non vedere per opportune convenienze”.

Lo ha affermato oggi in aula il capogruppo del M5S all’Ars Antonio de Luca in riferimento all’inchiesta sulle lauree carta straccia portata avanti da parecchi giorni dal quotidiano La Repubblica.