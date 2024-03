“La riconferma del Presidente Marsilio è la conferma dell’apprezzamento degli elettori per il buon lavoro svolto in questi anni dal centrodestra alla guida dell’Abruzzo.

Ed è anche la conferma del fatto che il buongoverno non si sconfigge con le accozzaglie elettorali, come ha tentato di fare il cosiddetto campo largo egemonizzato dal PD.

Al successo del centrodestra ha contribuito in modo decisivo Forza Italia, che si attesta al 13% ed è il secondo partito della coalizione.

Un risultato importante, frutto del lavoro svolto sul territorio e della credibilità nazionale del partito, che sotto la guida del segretario Tajani è sempre più il riferimento di tutti i moderati e liberali.

Un risultato che ancora una volta ci sprona a proseguire, anche in Sicilia, il nostro lavoro quotidiano col Presidente e il Governo Schifani per il rilancio della Sicilia e per il benessere dei Siciliani.”

