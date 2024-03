Il 10eLotto ha sorriso alla Sicilia nel concorso di giovedì 7 marzo. Come riporta Agipronews, infatti, a Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 758 milioni di euro in questo 2024.

