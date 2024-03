Doppia vincita in Sicilia grazie al Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono state registrate vincite per oltre 192mila euro. L’importo più alto del concorso è stato vinto a Modica, in provincia di Ragusa, dove un giocatore ha portato a casa 129.750 euro, la quarta vincita più alta dall’inizio dell’anno. A Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, è stata centrata una vincita dal valore di 62.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 223,1 milioni di euro dall’inizio del 2024.

