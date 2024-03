Palermo, 06 marzo 2024 – “Nell’attesa che l’indagine della magistratura accerti le eventuali responsabilità penali dello scandalo dell’università fantasma bosniaca, che rilasciava titoli farlocchi in Italia, chiediamo alle istituzioni coinvolte di fare chiarezza”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

“Le notizie emerse dalle inchieste giornalistiche – aggiunge – raccontano fatti così gravi da apparire inverosimili. Fatti che hanno già gravemente danneggiato gli studenti e le studentesse che hanno speso somme ingenti nell’illusione di investirli nel loro futuro professionale e la credibilità stessa delle nostre istituzioni che, a vari livelli, hanno avallato e garantito quello che sembra configurarsi come un raggiro ai danni proprio di quella gioventù che vorremmo incoraggiare a restare in Sicilia”.

condividi su: