“Riconoscere e supportare la figura del care-giver familiare rappresenta un modo per supportare la vita di migliaia di persone fragili che hanno all’interno della propria famiglia la migliore forma di accudimento e assistenza; significa riconoscere l’alto valore sociale di questa figura, che è a tutti gli effetti parte del sistema di cura delle persone non autosufficienti.

Con la legge di cui abbiamo approvato l’articolato, la Regione finalmente colma un vuoto e risolve alcuni problemi formali che portavano a diverse interpretazioni sul ruolo che i familiari svolgono nel sostegno alle persone non autosufficienti.

Finalmente non vi saranno più incertezze sull’applicazione anche in Sicilia delle norme sull’assistenza e sulla definizione dei Patti di cura.

Siamo particolarmente come Forza Italia per aver contribuito alla definizione di questa norma e alla sua approvazione.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’ARS dopo il voto di oggi pomeriggio sugli articoli della legge con la Regione riconosce la figura del care-giver familare.

Con questa definizione si intende il familiare, il convivente o anche la persona amica che in modo stabile e continuativo si prende cura di una persona cara non autosufficiente e/o comunque bisognosa di aiuto in modo continuativo.

La Regione, oltre a riconoscere la piena titolarità dei Care-giver familiari come figure da inserire nei Patti di cura che le persone non autosufficienti stipulano con le ASP (e quindi come soggetti aventi diritto ai contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico), si attiverà per la realizzazione di attività di formazione, orientamento e informazione.