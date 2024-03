Mcdonald’s di Cosenza scontri con gli ultrà del Catanzaro : Avv. Maximiliano Granata (Legalità Democratica), questi sono solo dei delinquenti che vanno arrestati. Applicare subito il DASPO per cinque anni

La violenza dei tifosi allo stadio è un fenomeno che preoccupa molti appassionati di calcio e che può avere conseguenze negative sia per gli sportivi che per gli spettatori. Per contrastare questa situazione, esiste una misura chiamata Daspo, che consiste nel tenere lontano dagli impianti per un periodo di tempo i tifosi che non sanno cosa sia guardare una partita in modo civile. Il Daspo viene deciso dal questore territorialmente competente dietro la segnalazione delle forze dell’ordine e può essere applicato per un periodo che va da uno a cinque anni. Inoltre, la società sportiva ha la possibilità di chiedere e di ottenere a chi crea dei problemi di ordine pubblico allo stadio un risarcimento del danno.Gli scontri al Mcdonald’s di Cosenza che messo in pericolo bambini e donne è un atto gravisssimo, Questi sono solo dei delinquenti che vanno arrestati, Applicare subito il DASPO per cinque anni.Lo dichiara il Presidente dell’associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata .

