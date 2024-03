Palermo, 04 marzo 2024 – “Accogliamo favorevolmente l’impegno preso dall’assessore alle attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, di istituire un tavolo tecnico sull’artigianato, e dall’onorevole Gaspare Vitrano, presidente della Commissione attività produttive dell’Ars, di lavorare su una legge quadro di settore”. Lo dicono Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente della Cna Sicilia, a margine della presentazione dell’Osservatorio sulla burocrazia che si è tenuto stamani a Palermo, presso la sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni.

“A partire dalla prossima settimana – ha detto Tamajo nel corso del suo intervento – mi adopererò per istituire un tavolo tecnico di confronto per semplificare le procedure burocratiche rispetto all’avvio di alcune attività e trovare le soluzioni necessarie per andare incontro alle esigenze delle imprese”.

“Cominciamo a lavorare – ha dichiarato Vitrano nel corso del suo intervento – per scrivere una legge quadro sull’artigianato in Sicilia. Abbiamo bisogno di mettere ordine alle tante leggi e disposizioni, in alcuni casi contraddittorie, nel settore.Ci confronteremo costantemente con le organizzazioni di categoria per condividerne l’impianto. Confidiamo di poterla approvare entro l’anno”.