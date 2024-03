Modica, 02 marzo 2024 – Si è tenuto a Modica, il 1 e 2 marzo presso la sede dell’ICOTEA, un corso di formazione e aggiornamento per le RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Figura prevista dal D.lgs. 81/2008, norma fondamentale che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Relatore del corso il prof. Tommaso Barone, docente e consulente esperto in materia di Sicurezza, il quale nelle due giornate, ha affrontato temi che afferiscono ai compiti delle RLS declinati dall’art. 50 c.1 del D.lgs. 81/2008, ovvero promuovere, elaborare, individuare, attuare, misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.

“Al corso di formazione – ha spiegato Adriano Rizza, segretario della FLC CGIL Sicilia – hanno partecipato decine di RLS in carica e RSU di tutta la Sicilia. Un percorso che da anni la FLC CGIL Sicilia ha messo in campo mettendo la formazione, non soltanto delle RSU ma di tutti gli iscritti, al centro delle numerose attività che vanno dalla tutela individuale e collettiva, alla consulenza, dal contrattazione alla rappresentanza, riconoscendo alla formazione un momento fondamentale per i tutti i lavoratori, in quanto rappresenta uno stimolo alla crescita professionale e personale”.

“Il diritto alla formazione dei lavoratori – ha concluso Rizza, riprendendo le parole del segretario generale della CGIL nazionale Maurizio Landini – deve essere inteso come diritto permanente nell’arco di tutta la vita lavorativa e soprattutto deve essere svolto durante l’orario di lavoro”.

