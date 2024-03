10eLotto: in Sicilia vincite per 40mila euro

La fortuna bacia Grammichele, in provincia di Catania, grazie al gioco del 10eLotto. Nel concorso di giovedì 29 febbraio, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro in seguito a un “9” in un’estrazione frequente. Vinti anche 15mila euro ad Augusta, in provincia di Siracusa, grazie a un “7 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare poi una vincita da 5mila euro a Priolo Gargallo (SR). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,7 milioni di euro, per un totale di 674 milioni da inizio anno.

