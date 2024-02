On. Ida Carmina M5S:“La vittoria di Alessandra Todde apre una nuova pagina della politica italiana. Prima donna Presidente della Regione Sardegna, premiato il risultato del cinque stelle, sonora battuta d’ arresto per la Meloni e soci e le loro politiche anti-meridionaliste. Il popolo si è svegliato e da oggi inizia un cammino di concretezza e responsabilità per governare in maniera diversa le regioni.”

Una vittoria bellissima e storica in Sardegna, Alessandra Todde, prima Presidente donna della Regione Sardegna, è un segnale fortissimo che hanno dato gli isolani con il loro voto e rappresenta la volontà di riscatto del popolo sardo ed una sonora bocciatura ed una brusca frenata per il malgoverno regionale e nazionale della Meloni e dei suoi consociati, queste le prime parole della deputata nazionale del M5S, Ida Carmina.

“Sono doppiamente felice per il successo di Alessandra Todde, collega finora alla Camera dei deputati e Vicecapogruppo del Movimento in transatlantico.

Una giornata che rappresenta per i Sardi e per tutto il Meridione un messaggio di speranza con l’elezione di una donna autorevole e capace, quale è la Alessandra Todde.

E’ lei che ha fatto la differenza conquistando una percentuale pari al 3,5% in più della somma delle liste che la appoggiavano.

La Neo-Governatrice riuscirà celermente a far risollevare il popolo sardo da questo stato di crisi e di immobilismo in cui la splendida Sardegna si trovava a causa dell’inadeguato governo di centrodestra.

Si è aperta una autostrada per i diritti dei sardi, dalla continuità territoriale, al lavoro, a una sanità soprattutto potenziata sui territori, per i costi dell’energia calmierati e politiche espansive e mirate per l’isola.

La vittoria della Todde dimostra che la classe dirigente del Movimento ha autorevolezza ed il risultato personale della neo-Presidente è andato al di là di ogni aspettativa, caratterizzato da un voto disgiunto di ampia portata, straripante nelle grandi città: Cagliari e Sassari in primis con distacchi siderali su Truzzu.

Questo è un segnale positivo anche per le prossime tornate elettorali in Abruzzo e Basilicata e per le Europee di giugno, ed è un messaggio importante di bocciatura che inviano i cittadini del Mezzogiorno al Governo alle politiche inique della Meloni e del suo governo che stanno danneggiando pesantemente le regioni del Sud, con il progetto Calderoli di autonomia differenziata, lo scippo dei Fondi di Sviluppo e Coesione e le scelte contro i territori e i cittadini.

E oltre agli auguri di cuore per la cara Alessandra Todde ritengo che anche in Sicilia si debba operare per la costruzione di un campo giusto delle forze progressiste unite al M5S, che possa arginare i danni che compie quotidianamente il governo Schifani e una destra sempre più abbarbicata alla lotta di potere, una destra senza idee che non fa altro che aumentare la crisi economica, sociale ed e di danno allo sviluppo del popolo siciliano che da troppo tempo subisce gli effetti devastanti di questa malapolitica. Spero che i Siciliani sappiano anche loro perseguire un cambio di passo radicale consentendo l’auspicato riscatto della terra di Sicilia, trattata da colonia e depredata dai fallimentari Governi Meloni e Schifani”.