San Giuseppe Jato – Il vice presidente del Consiglio comunale di San Giuseppe Jato, Carlo Stassi, ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio per giovedì, 29 febbraio, alle 16, per esprimere solidarietà al presidente Antonino Liuzza e a tutta l’Amministrazione, per le minacce di morte ricevute.

