Il Magna Grecia Comics chiude i battenti in una giornata climaticamente infausta, come quella di ieri, ma, anche oggi, non sono mancati gli appuntamenti interessanti e gli appassionati del settore. La manifestazione è stata condotta tra mille difficoltà di vario genere; tuttavia, l’entusiasmo dei presenti e soprattutto dei più giovani ha ripagato il lavoro di chi si è impegnato tanto, credendoci e sperando di contribuire alla visibilità nazionale dei nostri luoghi, ricchi di risorse ma poco conosciuti. Ringraziamo gli studenti della IV A ITE del Polo di Cutro, veramente encomiabili da ogni punto di vista; gli studenti dell’Alberghiero per il catering di giorno 24 e tutti gli studenti che hanno affollato, rallegrato e colorato i locali predisposti, spesso presentando i propri elaborati, improvvisando parate da cosplayer nei corridoi delle aule concesse dagli istituti scolastici, dal momento che le condizioni meteo erano proibitive, o dialogando con gli autori durante le conferenze o i workshop previsti dalla Kermesse; il liceo scientifico Filolao di Crotone, nella persona della dirigente scolastica, prof.ssa Miriam Iaccarino, per averci accolto con simpatia nella mattinata del 23 febbraio presso l’auditorium della scuola, permettendo così agli studenti un confronto diretto con alcuni ospiti e con il mondo della “nona arte”; il IIS Pertini – Santoni di Crotone per aver allestito una bellissima mostra con elaborati degli allievi di pregevole fattura e tecnica già professionale; tutti i docenti che hanno accompagnato e guidato i loro discenti in un “viaggio” nuovo e stimolante.

In fase di chiusura, ci sentiamo di citare con particolare stima e gratitudine tre personalità straordinarie che hanno sostenuto con le loro parole la nostra iniziativa, dimostrando di avere particolarmente a cuore le sorti del nostro territorio e il futuro dei giovani: Sua Eccellenza, Monsignor Serafino Parisi, il prof. Moreno Bruni, Assessore presso il Comune di Lucca e il dott. Gregorio Aversa, Direttore del Museo archeologico nazionale di Crotone e del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna.

Monsignor Serafino Parisi ha spiegato con parole eloquenti il valore dei fumetti e del veicolo culturale che possono rappresentare, soffermandosi sul significato dell’ intuizione creativa; l’assessore prof. Moreno Bruni ha prospettato possibilità di collaborazione tra la realtà già consolidatissima e affermata del Lucca Comics & Games e il Magna Grecia Comics, apprezzando molto i componenti dello staff tecnico, invitati a confrontarsi con i responsabili della società Lucca Crea srl, ricordando come un percorso culturale possa diventare possibilità di rinascita economica di un intero territorio, se ben condotto. Infine il dott. Gregorio Aversa ha sottolineato le bellezze dei nostri luoghi e l’importanza storica dei nostri monumenti come elementi attrattori di pubblico e appassionati.

Un ringraziamento speciale al comune di Isola Capo Rizzuto, nella persona del sindaco del comune di Isola Capo Rizzuto, avv. Maria Grazia Vittimberga, alla Fondazione Odyssea e al mio caro amico dott. Simone Carozzo, presidente del Magna Grecia Comics, con cui ho condiviso il bellissimo traguardo di portare i grandi autori del fumetto nel nostro territorio come Mauro Boselli; Maurizio Dotti; Giorgio Giusfredi; Mario Alberti; Paolo Mottura; Giorgio Sommacal; Fabiana Fiengo; Vincenzo Filosa; Alessio Fortunato; Andrea (Yuu) Dentuto; Nicola Zurlo, persone straordinarie, anche dal punto di vista umano, che ringrazio ancora per averci onorato della loro presenza.

Grazie di cuore a tutti!

prof. Romano Pesavento

Direttore artistico Magna Grecia Comics